FDP in Nordrhein-Westfalen : Nur 54,5 Prozent für den neuen Vorsitzenden

Die nordrhein-westfälische FDP hat am Samstag versucht, die Aufarbeitung ihres schweren Debakels bei der Landtagswahl im Mai abzuschließen. Ein Parteitag in Bielefeld bestimmte den gesamten Vorstand des mit Abstand größten Landesverbands der Freien Demokraten neu. Schon bei der Wahl zum Vorsitzenden wurde jedoch deutlich, dass die Partei ihre inneren Konflikte noch nicht überwunden hat. Obwohl Henning Höne ohne Gegenkandidat antrat, erhielt er lediglich 54,5 Prozent der Stimmen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Höne hatte selbst nur mit einem mittelmäßigen Ergebnis gerechnet, weil die Jungen Liberalen (Julis) in den vergangenen Monaten Vorbehalte gegen ihn geschürt hatten, weil er trotz seiner 35 Jahre schon seit langem zum bisherigen Parteiestablishment zählt. Ein Abschneiden zwischen 70 bis 80 Prozent war in Parteikreisen aber erwartet worden.

Am Samstag nutzten viele Delegierten die Abstimmung über den Vorsitz dann jedoch offensichtlich „als Ventil, um Frust über den Ausgang der Landtagswahl abzulassen“, wie der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion Marcel Haffke nach Hönes Debakel formulierte. Von anderen Freien Demokraten hieß es, man sei froh, dass Höne die Wahl überhaupt angenommen habe.

Nach fünf Jahren aus der Regierung geflogen

Der 35 Jahre alte Höne aus Coesfeld im Münsterland war bis 2013 selbst Landesvorsitzender der Julis. Er folgt nun Joachim Stamp, unter dessen Führung die FDP Mitte Mai auf 5,9 Prozent abgestürzt und damit nach nur fünf Jahren schwarz-gelber Koalition aus der Regierungsverantwortung abgewählt worden war. Höne ist bereits Vorsitzender FDP-Landtagsfraktion in Düsseldorf.

In seiner Bewerbungsrede hatte Höne noch gesagt, er sei sicher, dass vom Bielefelder Parteitag „das Signal ausgeht: Mit den Freien Demokraten ist zu rechnen. Wir sind die politische Kraft, die stets dazu bereit ist, an sich selbst zu arbeiten. Wir sind die politische Kraft der Mitte. Wir sind die politische Kraft für alle Menschen im Land, die ihr eigenes Leben gestalten wollen, die Verantwortung übernehmen wollen für sich und ihr Umfeld.“ Die FDP werde an alte Erfolge anknüpfen. „Ich bin davon überzeugt, liberale Politik ist gut für zweistellige Ergebnisse, mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden geben.“

Joachim Stamp, der seit 2017 Minister für Familie und Migration in Nordrhein-Westfalen war und der im Februar als Sonderbevollmächtigter für Migration der Ampelregierung nach Berlin wechseln soll, hatte die Landes-FDP zuvor zum Zusammenhalt aufgerufen. Stabile Freie Demokraten in NRW seien auch wichtig für die Gesamtpartei. Es gehe auch darum, den FDP-Bundesministern in der Ampel den Rücken zu stärken. „Wir sollten uns nicht dauernd dafür rechtfertigen, dass wir regieren, sondern wir sollten unsere Erfolge in den Vordergrund stellen“, sagte Stamp. Die Bundesregierung habe derzeit die „wohl härteste Phase überhaupt in der Geschichte zu meistern“. Die Ampel sei aber viel stabiler als Koalitionen in Partnerländern und regiere in der Krise gut.