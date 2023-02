Will mehr Tempo: Wüst am Montag bei der Sondersitzung im Landtag Bild: dpa

Die Opposition in Nordrhein-Westfalen ist am Montag in einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses fest entschlossen, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wegen der Rahmedetal-Misere in die Enge zu treiben. Ende Dezember 2021 musste die Brücke der Autobahn 45 bei Lüdenscheid von einem auf den anderen Tag für den kompletten Verkehr gesperrt werden, weil Ingenieure – anders als bei vorherigen Inspektionen – gravierende Schäden an dem Bauwerk aus den Sechzigerjahren festgestellt hatten. Lüdenscheid und das Sauerland sind seither schwer vom Ausweichverkehr getroffen. Da die A 45 zwischen dem östlichen Ruhrgebiet und Frankfurt zu den zentralen deutschen Verkehrsachsen zählt, sehen zudem Unternehmen weit über Nordrhein-Westfalen hinaus ihre Lieferketten bedroht.

Die Talquerung in Südwestfalen ist längst zum Symbol für den Sanierungsstau vor allem an den Fernstraßen in Westdeutschland geworden. Sozialdemokraten, FDP und AfD hegen zudem den Verdacht, dass Wüst, der von 2017 bis 2021 Verkehrsminister war, entscheidend mitverantwortlich für das Debakel ist. Womöglich habe Wüst gar darauf hingewirkt, den Beginn des Ersatzneubaus der Rahmedetalbrücke zu verschieben, um zunächst andere, aus der Sicht der CDU opportunere Bundes- und Landstraßenprojekte vorzuziehen.

Am Montag versucht Ministerpräsident Wüst die Vorwürfe im Verkehrsausschuss betont unaufgeregt zu kontern. Er nimmt für sich in Anspruch, der Verkehrsminister gewesen zu sein, der überhaupt erst damit begonnen habe, den Investitionsstau aufzulösen. Tatsächlich gelang es ihm, deutlich mehr Bundesmittel nach Nordrhein-Westfalen zu lenken als seine Vorgänger; zudem wurden in seiner Amtszeit mehrere Dutzend zusätzliche Straßenplaner eingestellt – darunter auch einige für Autobahnprojekte. Denn bis Anfang 2021 waren die Länder im Auftrag des Bundes für den Autobahnbau zuständig, seither ist es die bundeseigene Autobahn GmbH.

Viele weitere Problembrücken

Diesen Umstand wiederum nutzt Wüst zum freundlich vorgetragenen Entlastungs­angriff. Ein Pakt von Bund und Ländern für Planungsbeschleunigung sei notwendig: „Deutschland braucht eine klare Agenda für mehr Tempo.“ Das „Wind-an-Land-Gesetz“, mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Ausbau von Windkraft vorantreiben will, sei ein „gutes Vorbild“, lobt Wüst, der in Düsseldorf mit den Grünen regiert. Dann kommt er wieder zur Rahmedetalquerung: „Jeder Tag, den die Brücke früher fertig wird, bedeutet eine große Entlastung für die Menschen in der Region.“

Wüsts zentrales Argument ist, dass die Entscheidung, ob und wann eine Brücke saniert oder neu gebaut wird, letztlich keine politische, sondern eine fachliche Entscheidung sei. Elfriede Sauerwein-Braksiek, vormals Chefin von StraßenNRW und heute Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH, bestätigt das. Wegen der Vielzahl anderer Problembrücken wie jener bei Leverkusen über den Rhein sei auch ihr die Rahmedetalbrücke viele Jahre lang von ihren Ingenieuren nie vorgelegt worden.

Verwunderlich ist das nicht, denn seit 2011 war die Brücke alle drei Jahre geprüft worden. Zuletzt erhielt sie 2020 abermals die Zustandsnote drei, was laut Sauerwein-Braksiek kein Anlass für besondere Krisengespräche ist. Im Gegenteil schien es sinnvoll, sich gerade an der A 45 mit ihren vielen Brücken zunächst Bauwerken in schlechterem Zustand zuzuwenden. Erst 2021 kamen Ingenieure nach einer Laserscan-Prüfung dann zu dem Ergebnis, dass es um die Rahmedetalbrücke doch dramatisch schlechter bestellt ist als bis dahin angenommen.

Eine konkrete Entscheidung, den schon seit 2014 geplanten Neubau der Brücke zu verschieben, habe es nicht gegeben, sagt Sauerwein-Braksiek. Vielmehr hätten sich die Verschiebungen aus dem Planungsprozess ergeben. Erst Ende 2018 sei etwa klar geworden, dass anders als davor angenommen doch ein Planfeststellungsverfahren notwendig ist. Hinzu kämen Themen wie die Umweltverträglichkeitsprüfung und dass es der Straßenbauverwaltung noch immer an Personal und Finanzen fehle. Sauerwein-Braksiek spricht von „Mangelverwaltung“. Auch das Baustellenmanagement spiele bei der Priorisierung eine Rolle: „Ich kann nicht alle 60 Brücken der A 45 auf einmal bauen.“

Ministerpräsident Wüst sagt, aus heutiger Sicht sei die 2014 von der rot-grünen Landesregierung getroffene Entscheidung falsch gewesen, die Rahmedetalquerung nicht zu verstärken oder zu sanieren. „Diese Entscheidung ist auch während meiner Amtszeit als Verkehrsminister leider nicht geheilt worden“, gibt Wüst zu. Das gelte allerdings auch für seine Vorgänger und Nachfolger und den jeweiligen Bundesverkehrsminister. Ein weiterer Fehler sei gewesen, dass der Neubau nicht mit oberster Priorität behandelt wurde. „Es ist für mich schwer vorstellbar, dass die Fachleute so vorgegangen wären, wenn sie auch nur geahnt hätten, dass die Brücke für den Verkehr gesperrt werden muss.“

Wann das Dauerverkehrschaos in und um Lüdenscheid aufhört, lässt sich derweil nicht absehen. Noch nicht einmal einen Termin für die Sprengung der alten Rahmedetalbrücke kann Sauerwein-Braksiek nennen. Stattdessen berichtet sie von neuen widrigen Umständen. Diverse Arbeiten könnten bei Winterwetter nicht stattfinden, die Baustraßen im engen Tal anzulegen sei eine große Herausforderung, auch habe sich bei Probebohrungen herausgestellt, dass die Wanddicke der Pfeiler von den Plänen der Brücke abweiche, weshalb das Sprengkonzept überarbeitet werden müsse. „Das kostet alles Zeit.“ Eine gute Nachricht hat Sauerwein-Braksiek dann aber doch noch: Weitere Vollsperrungen anderer Brücken der A 45 drohen nach Einschätzung der Autobahn GmbH – Stand heute – nicht.