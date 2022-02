NRW-Spitzenkandidaten gewählt : Zwei Traumergebnisse binnen weniger Minuten

Die CDU in in Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Hendrik Wüst fast einstimmig zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Mai gemacht. Die SPD nominierte fast zeitgleich Oppositionsführer Thomas Kutschaty.

Rund drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat am Samstag sowohl die CDU als auch die SPD ihren Spitzenkandidaten nominiert. Auf einer in Präsenz abgehaltenen CDU-Delegiertenversammlung in Essen erhielt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst 99,1 Prozent der Stimmen. Wüst, der erst seit Oktober CDU-Landesvorsitzender und Ministerpräsident ist, sprach unter dem Jubel der Delegierten von einem „super starken Ergebnis“, derweil schwenkten junge Parteimitglieder Transparente mit der türkisgrünen Aufschrift „Team Wüst“. Mit Blick auf die Landtagswahl am 15. Mai rief Wüst den Delegierten zu: „Wir rocken das Ding.“

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Wenige Minuten davor erhielt Oppositionsführer Thomas Kutschaty 96,8 Prozent der Delegiertenstimmen eines hybriden SPD-Parteitags in Werne. „Das ist ein Traumergebnis“, sagte Kutschaty in die Kameras eines Fernsehstudios. „Jetzt bin ich aber auch heiß, jetzt will ich raus gemeinsam mit euch Wahlkampf machen, die Menschen in Nordrhein-Westfalen überzeugen.“

In seiner Bewerbungsrede stellte der 53 Jahre alte Sozialdemokrat aus Essen, der in der rot-grünen Regierungszeit von 2010 bis 2017 Justizminister in Düsseldorf war, einen umfassenden „sozialen Neustart“ für „die Vielen, nicht nur für wenige“ in Aussicht. Unter anderem versprach Kutschaty, die Abschaffung der Kita-Gebühren für alle Eltern im Land, kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr für Kinder, den Bau von 25.000 öffentlich geförderten Wohnungen jährlich und die Einrichtung eines milliardenschweren Innovationsfonds, um den die Industrie klimaneutral umzubauen. NRW sei das Industrieland in Deutschland und habe deshalb bei der Transformation am meisten zu verlieren. „Wir können aber auch am meisten gewinnen, wenn es uns als ersten gelingt, Marktführer zu werden.“ Einen „richtigen Rutsch“ werde es nur mit den Sozialdemokraten geben.

„Ich werde sie wieder zur Chefsache machen“

Hart ging Kutschaty mit der Corona-Schulpolitik der schwarz-gelben Landesregierung ins Gericht. In einer sozialdemokratisch geführten Landesregierung werde es vom Schulministerium „keine E-Mails mehr am Freitagnachmittag, keine E-Mail-Überfalle mehr am späten Abend und keine Flucht mehr aus der Verantwortung geben“. Ministerpräsident Wüst warf Kutschaty vor, Angst vor der Schulpolitik zu haben und die Probleme bei der Schulministerin abzuladen. Das werde bei ihm nicht der Fall sein. „Ich werde sie wieder zur Chefsache machen“. Er wolle Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden. „Wir wollen diese schwarz-gelbe Landesregierung ablösen.“ Im bevölkerungsreichsten Bundesland sei die SPD wieder zurück.

In den Umfragen lagen CDU und SPD zuletzt nahe beieinander. In der jüngsten Erhebung des Instituts Forsa konnte sich die CDU mit 29 Prozent erstmals wieder seit Monaten vor die SPD (27 Prozent) schieben. Zudem erhält Wüst deutlich bessere Zustimmungswerte als sein SPD-Herausforderer Kutschaty. In seiner Rede wertete Wüst die demoskopischen Befunde als Rückenwind für seine Partei und sich. Im Oktober – also nach der verheerenden Niederlage der Union bei der Bundestagswahl – habe die Landes-CDU in Umfragen bis zu 13 Prozentpunkte hinten gelegen. Diesen Rückstand habe man bereits aufgeholt, sagte der aus dem westfälischen Rhede stammende CDU-Spitzenkandidat, der seine selbstbewusste Regierungsbilanz zog. „Mit uns ist wieder zu rechnen.“

Mehr zum Thema 1/

Als man 2017 Rot-Grün abgelöst habe, habe Nordrhein-Westfalen in vielen Fragen Schlusslichtplätze eingenommen. „Die Stimmung war ganz unten.“ Dank der schwarz-gelben Regierungsarbeit sei Nordrhein-Westfalen die „rote Laterne“ bei der Wirtschaftsdynamik rasch losgeworden, Erstmals seit 30 Jahren sei es gelungen, in NRW wieder Landesetats ohne Neuverschuldung aufzustellen. Durch die Null-Toleranz-Politik von Innenminister Herbert Reul (CDU) und 12.000 neue Polizisten sei das Land sicherer geworden als vor fünf Jahren. „Es macht einen Unterschied, ob wir regieren“, rief Wüst den Delegierten zu. „Wir haben seit 2017 viel geschafft, aber noch viel zu tun.“

Anders als Kutschaty hat der 46 Jahre alte Wüst nicht vor, sich unmittelbar ins Wahlkampfgetümmel zu stürzen. Vielmehr kündigte der CDU-Spitzenkandidat in Essen „einen kurzen, aber dafür umso intensiveren Wahlkampf nach Ostern“ an. „Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwarten von uns, dass wir sie raus aus der Pandemie bringen“, sagte Wüst. „Für Wahlkampf haben sie in diesen Wochen kein Verständnis.“

Während die SPD am Samstag ein Regierungsprogramm mit dem Titel „Unser Land von Morgen“ verabschieden wollten, will die CDU in den kommenden Wochen zunächst noch mit ihren Mitgliedern in digitalen Themenforen über Ideen und Anregungen zu diskutieren. Erst danach will die nordrhein-westfälische CDU ihr Programm vorstellen.