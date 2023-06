Eine moderne Volkspartei entspringt der politischen Mitte. Was die CDU in Zeiten des Populismus von Helmut Kohl und Angela Merkel lernen kann. Ein Gastbeitrag des Ministerpräsidenten von NRW.

Als christdemokratische Volkspartei gehört die CDU in Europa zu den letzten ihrer Art. Während viele unserer Schwesterparteien in den drei Dekaden nach dem historischen Wandel auf unserem Kontinent – vom Ende des Eisernen Vorhangs hin zur sichtbaren Reife der Europäischen Integration – in die Bedeutungslosigkeit gerutscht sind oder sich komplett aufgelöst haben, sicherten Helmut Kohl und Angela Merkel durch eine Politik von Modernität, Mitte und Ausgleich über Jahrzehnte hinweg die Regierungs- und Mehrheitsfähigkeit der CDU. Das sollte auch den Programmprozess der CDU leiten.

Unser christliches Menschenbild liefert dafür einen hervorragenden Ausgangspunkt. Seine Grundprinzipien – Personalität, Subsidiarität, Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung – haben nichts an Aktualität eingebüßt. Sie liefern die Grundlagen bei der Lösung der großen Fragen unserer Zeit.

Die Christdemokratie denkt Politik vom Menschen aus. Jeder Mensch hat eine Würde, die wir achten. Jeder Mensch bringt Fähigkeiten und Talente mit, auf die wir bauen können. Für uns sind Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für den Menschen da, nicht umgekehrt. Die CDU ist stark, wenn sie Gegensätze versöhnt, Spaltung überwindet und Ausgleich schafft. Dieser Respekt vor den Menschen muss in konkreter Politik sichtbar werden. Die Lebensrealität des Einzelnen muss Maßstab für politische Entscheidungen sein. Wir brauchen wieder ein Stück mehr Demut in der Politik.

Kinder in den Mittelpunkt stellen

Eine christdemokratische Volkspartei muss für alle Kinder da sein. Es ist nicht entscheidend, wo ein Kind herkommt, welche Hautfarbe es hat, oder welcher Religion die Eltern angehören. Es sind alles unsere Kinder. Das bedeutet vor allem: Family first. Die Familie ist für Kinder der wichtigste Lebens- und Lernraum. Deshalb müssen wir alle unsere Entscheidungen zuerst mit Blick auf die Familien treffen und sie stärken, wo immer wir können.

Das gilt auf verschiedenen Ebenen: bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bei Entlastungen über Kindergeld und Steuerfreibeträge, bei der Entbürokratisierung von Familienleistungen, beim Erwerb von Wohneigentum mit genügend Raum für Kinder.

Doch die Lebensrealitäten ändern sich und sind vielfältiger geworden. Heute leben 1,6 Millionen Alleinerziehende mit Kindern unter 18 in Deutschland, der ganz große Teil davon Frauen. Schon für Familien, bei denen beide Elternteile immer da sind, ist es oft schwierig genug, alles unter einen Hut zu bekommen.

Für Alleinerziehende ist der alltägliche Spagat eine noch viel größere Herausforderung. Viele Alleinerziehende – zumeist die Frauen – müssen auch noch ohne die Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils über die Runden kommen. Alleinerziehende brauchen eine gute, verlässliche und wohnortnahe Kinderbetreuung. Für die CDU als Familienpartei sind die Alleinerziehenden eine Kernklientel – und wir müssen ihr politischer Anwalt sein.

Bildungspolitik für das Aufstiegsversprechen

Wir sind die Bildungspartei in Deutschland, weil wir uns an der Realität orientieren, nicht an ideologischen Wunschbildern. Sich der Realität zu stellen, kann auf mehreren Ebenen zu schmerzhaften Erkenntnissen führen. Die erste: Um den Bildungsstandort Deutschland steht es schlechter, als viele glauben. Wenn ein Kind seine Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule nicht versteht, dann ist Bildung am Ende, bevor sie angefangen hat.

Deshalb müssen wir uns besonders um die Kinder kümmern, die sich in den ersten Schuljahren schwertun. Lesen, schreiben und rechnen zu können darf in unserer Gesellschaft nicht zum Unterscheidungsmerkmal werden.