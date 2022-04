Hendrik Wüst : Von der Abteilung Attacke zum Landesvater

So, ich bin da. Wo sind die anderen?“ Hendrik Wüst steht an der Straße, die sich zur Burg Sternberg in Lippe hochwindet, neben einer großen roten „75“ – vor 75 Jahren wurde Lippe Teil von Nordrhein-Westfalen. Vor der Zahl sollen Fotos gemacht werden, aber Wüst war schneller als der Rest, ist den Weg von der Burg hinab etwas gehetzt vorangelaufen. Das passt ins Bild, schließlich hat Wüst es in diesen Tagen und Wochen eilig. Ihm bleibt nur wenig Zeit, um in seine neue Rolle als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hineinzuwachsen, bevor er sie im Mai bei der wichtigsten Landtagswahl dieses Jahres verteidigen muss.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik.

Während er unten auf die anderen wartet, plaudert er mit zwei Wanderern. Ob sie aus der Gegend seien? Sein Vater habe auch so einen Wanderstock gehabt. Die anwesenden Fotografen stürzen sich auf die Szene. „Jetzt hören Sie doch mal auf mit den Fotos!“ Wüst wirkt ehrlich verlegen. Eigentlich liegt ihm der direkte Kontakt zu den Bürgern. Nur an die Fotografen muss er sich noch gewöhnen.