Hendrik Wüst in NRW : Der schnelle Weg an die Macht

Dieses Tor muss man einfach machen. Dem ehemaligen Handballspieler Hendrik Wüst steht das an diesem Freitag Anfang Januar klar vor Augen. Erst seit Herbst ist der 46 Jahre alte CDU-Politiker Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Dass er von seinem Vorgänger, dem glücklosen Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet, auch noch den zwischen den Ländern wechselnden Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz erbte, ist ein schöner Zufall. Da sich das Gremium in Pandemiezeiten dauernd mit der Bundesregierung abstimmen muss, hat Wüst regelmäßig die Chance, in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz vor die Medien zu treten. Die bundesweite Aufmerksamkeit ist von unschätzbarem Wert für Wüst, um rasch Profil für den Landtagswahlkampf zu gewinnen – und dann und wann einen Tempogegenstoß zu wagen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Wie diesmal. Scholz hält wieder einen seiner monotonen, fast tonlosen, langen Vorträge. Die anschließenden knappen Worte Wüsts sind da ein wohltuender Kontrast. Der Westfale Wüst, der – anders als der zuweilen erratische Rheinländer Laschet – die Dinge ungern dem Zufall überlässt und bis hin zur Wahl seiner Worte exakt vorbereitet sein will, erinnert daran, dass Scholz im November eine allgemeine Impfpflicht in Aussicht stellte, „und zwar mit zeitlicher Perspektive Anfang Februar“. Weiterhin sachlich-freundlich schreitet Wüst sodann zur Attacke: „Wir brauchen Tempo und auch Führung bei dieser Frage.“

Auf offener Bühne stellt der neue Ministerpräsident den neuen Kanzler als führungsschwach hin. „Es darf nicht das Gefühl entstehen, dass bei dieser Frage für die Pandemiebekämpfung taktiert wird.“ Das ist auch deshalb ziemlich verwegen, weil es davon ablenkt, dass CDU und CSU in der Impfpflichtfrage mindestens ebenso uneinig sind wie die Ampelparteien.

Eine Niederlage wäre ein Desaster für Wüst

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Blieben die Umfragewerte der CDU bis dahin so mäßig wie zuletzt, wäre Wüst der Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte des bevölkerungsreichsten Bundeslands. Es wäre ein persönliches Desaster für Wüst und eine Katastrophe für seine Partei. Verliert die CDU die wichtigste Wahl des Jahres, dann gerät sie auch im Bund in einen Marginalisierungsstrudel. Umgekehrt gilt: Gewinnt Wüst, dann hat er nicht nur ein selbst erkämpftes Regierungsmandat in Düsseldorf, sondern zählt endgültig zu den mächtigsten Figuren in der Union. Und es würde nicht lange dauern, bis sich der erste Parteifreund Wüst und nicht den zwanzig Jahre älteren CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2025 wünscht.

Das würde gut passen zu einem, dessen Lebenslauf sich auf den ersten Blick wie geplant liest: Mit 15 zu Hause in Rhede mit Freunden die Junge Union wiederbelebt, mit 20 im Stadtrat, mit 25 nordrhein-westfälischer JU-Chef, mit 28 Volljurist, mit 30 jüngster Landtagsabgeordneter, mit 31 Generalsekretär der CDU im Land, mit 35 Geschäftsführer des nordrhein-westfälischen Zeitungsverlegerverbands, mit 42 Verkehrsminister, mit 46 Ministerpräsident. Für Wüst scheint es nur eine Richtung zu geben: aufwärts. Aber das täuscht, es gab Rückschläge, Schicksalsschläge, Abwege, schöne Zufälle und die ein oder andere erstaunliche Fügung.