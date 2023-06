Kürzlich erklärte Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck in einem Fernsehinterview, was er aus dem Debakel um sein Heizungsgesetz gelernt hatte: dass man Politik nicht an den Excel-Tabellen von Klimawissenschaftlern ausrichten dürfe, dass Gesetze auch zum falschen Zeitpunkt kommen könnten, dass er für sein ursprüngliches Vorhaben keine gesellschaftliche Mehrheit habe herstellen können. Mehr noch sagte Habecks Körpersprache: Angespannt, die Hände gefaltet, beugte er sich vornüber, um ja nicht in die Pose zurückgelehnter Verteidigung zu geraten. Habeck wollte Buße tun, und es sollte angemessen demütig wirken.

Viele werden das als einen weiteren sympathischen Moment wahrgenommen haben; es gibt nicht viele Politiker, die so offenherzig über eigene Fehleinschätzungen sprechen. Politisch vermittelte sich aber eine neue Botschaft: Da sprach einer, der begriffen hatte, dass er den Bogen überspannt hatte, dass das „grüne Projekt“ an eine Grenze gestoßen ist und es von nun an anders weitergehen muss. Das Publikum wurde Zeuge eines politischen Kipppunktes, der die Debatte im Land gleichzeitig widerspiegelte und verändern könnte.

„Den Bezug zu den Menschen verloren“

Die Umfragen zeigen es schon seit Wochen: Habeck und seine Partei haben „Peak Green“ hinter sich gelassen. Die Parteiführung musste einsehen, dass ihre Klimapolitik nicht schon deswegen mit Akzeptanz, geschweige denn Mehrheiten rechnen kann, weil sie von Wissenschaftlern oder Aktivisten für richtig gehalten, weil sie in guter Absicht exekutiert oder von Kommentatoren gelobt wird. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit muss die Partei daran zweifeln, ob sie noch den Zeitgeist verkörpert. Die frühere Vizepräsidentin der Bremer Bürgerschaft Sülmez Colak brachte das auf die schlichte Formel, dass die Grünen „den Bezug zu den Menschen verloren“ hätten. Zuvor hatte Colak, nach zwanzig Jahren Mitgliedschaft, ihr Parteibuch zurückgegeben.

Eine ähnliche Entfremdungserfahrung machen die Grünen gerade bei der Migrationspolitik. Ihr Widerstand gegen nahezu jede Form von Einwanderungssteuerung hat den Realitätstest nicht bestanden. Im Wahlprogramm versprach die Partei, das Asylrecht wieder auszudehnen, und lehnte die Ausrufung sicherer Drittstaaten ab. Probleme, die mit dem Versagen rechtsstaatlicher Abschiebung einhergehen, wurden ignoriert. Das halten nicht nur viele Deutsche für wirklichkeitsfremd, sondern die Mehrheiten in den EU-Nachbarländern. Weil ihre Migrationspolitik im Konflikt mit – erwünschtem – europäischem Handeln stand, drehten Habeck und seine Kollegin Baerbock schließlich bei und trugen das jüngste Maßnahmenpaket der EU-Innenminister gegen großes Murren in der Partei mit.

Leute, die lange im Berliner Geschäft sind, geben zu bedenken, dass die Partei nicht zum ersten Mal Herzensanliegen einkassiert, dass dies gewissermaßen zum grünen Bewegungsprinzip gehört. Im SPD-besetzten Kanzleramt heißt es dazu trocken: „Willkommen im Club.“ Gemeint ist: Kompromisse gehören in einer Koalition dazu, selbst für Grüne. Aber das sardonische Grinsen in den Gesichtern mancher Regierungspartner verrät, dass in diesen Tagen mehr geschehen ist. Die Sonderrolle, welche die Grünen für einen großen Teil der Öffentlichkeit gespielt hat, löst sich auf.