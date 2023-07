Schnell ging es im Bundestag und schnell ging es dann auch in Karlsruhe. Am 27. Juni hatte der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann am Verfassungsgericht eine einstweilige Anordnung beantragt, um eine Abstimmung über das sogenannte Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause zu verhindern. Acht Tage später war sie da, und die Überraschung groß.

Nicht einmal Heilmann selbst dürfte mit diesem Ausgang gerechnet haben. Denn bisher billigte das Verfassungsgericht dem Bundestag in Gesetzgebungsprozessen große Autonomie zu – auch Eiltempo. In einer Entscheidung von 1970 heißt es: „Daß der umfangreiche und schwer überschaubare Gesetzentwurf erst kurz vor dem beabsichtigten Zeitpunkt des Inkrafttretens eingebracht und im Plenum sowie in zahlreichen Ausschüssen der gesetzgebenden Körperschaften in großer Eile behandelt worden ist, begründet für sich allein keinen Verfassungsverstoß.“