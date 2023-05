Hat an vielen Fronten zu kämpfen: Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch im Bundestag Bild: dpa

Verfahrensfragen sind immer Machtfragen. Das weiß man bei den Grünen, das weiß man in der Ampelkoalition. Als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sich vor zwei Wochen schon einmal in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft sowie Klimaschutz und Energie den Fragen der Abgeordneten zu Vorwürfen der Vetternwirtschaft in seinem Ministerium stellte, sorgte die Koalition dafür, dass dies hinter verschlossenen Türen stattfand. Als der Grünen-Politiker an diesem Mittwoch wieder zu den Abgeordneten kommt, darf zwar die Öffentlichkeit dabei sein.

Aber zuvor wurde den Ausschussvorsitzenden aus der Ampel mitgeteilt, dass dieses Mal die Fragen in Blöcken gesammelt werden und überhaupt kürzer sein sollen. Die Opposition ist empört. Eine „inakzeptable Beschränkung der Fragemöglichkeiten“ wird beklagt. Die Ampel setzt es mit ihrer Mehrheit trotzdem durch. Immerhin dabei halten die drei Parteien ganz im Sinne von Habeck zusammen.

Trotzdem ist der Mittwoch nur ein weiterer von vielen schweren Tagen für Habeck, für sein Ministerium und für die Koalition. Von der Diskussion über das Spitzenpersonal im Ministerium bis zur Blockade des Gebäudeenergiegesetzes durch die FDP. Nachdem Habeck am Dienstag aber selbst mit dem Vorwurf des Wortbruchs gegen den liberalen Koalitionspartner die Eskalationsschraube angezogen hatte, versuchen sich nun zumindest die Sozialdemokraten an einer Entspannungspolitik.

Schon am Dienstagabend hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich im ZDF die Bezeichnung Wortbruch für das Verhalten der FDP im Heizungsstreit zurückgewiesen. Hatte Habeck noch behauptet, die Vereinbarung, das Gesetz vor der parlamentarischen Sommerpause zu verabschieden, sei nicht mehr zu erfüllen, nachdem die FDP es von der Tagesordnung des Bundestages für diese Woche genommen hatte, hielt die Kanzlerpartei dagegen. „Ob das ein Wortbruch ist, das würde ich nicht so sehen“, sagte Mützenich. Am Ende komme es darauf an, „ob wir das Gesetz im Deutschen Bundestag beschließen“.

Hat die FDP überhaupt Wortbruch begangen?

Seine Parlamentarische Geschäftsführerin, Katja Mast, sekundierte am Mittwochmorgen. Man habe noch Zeit bis zum 7. Juli, sagte sie im Gespräch mit Journalisten. Mit Konstruktivität und gutem Willen sei eine Entscheidung bis zur Sommerpause möglich. Schließlich seien sich alle einig, dass man bis zum Sommer das Gesetz beschlossen haben wolle. Mast legte Wert darauf, dass es ihr um die Entscheidung des Bundestages bis zum 7. Juli gehe.

Damit ist fraglich, ob der Bundesrat es auch noch schaffen würde. Der tagt wie der Bundestag am 7. Juli regulär zum letzten Mal vor der Sommerpause. Ob eine Sondersitzung der Länderkammer einberufen oder aber abgewartet würde, bis diese am 29. September zur nächsten regulären Sitzung zusammenkommt, ließ Mast offen.

Aber ist es denn überhaupt als Wortbruch zu werten, dass die FDP das Aufsetzen des gemeinhin als Heizungsgesetz bekannt gewordenen Gebäudeenergiegesetzes auf die Tagesordnung des Bundestages in dieser Woche verhindert hat? Am 19. April war es zu einem bemerkenswerten Vorgang im Bundeskabinett gekommen. Alle Regierungsmitglieder, auch die der FDP, stimmten dem Gebäudeenergiegesetz zu. Die FDP bestand allerdings auf eine Protokollerklärung. Man werde im parlamentarischen Verfahren Nachbesserungen durchsetzen, kündigten Parteichef Christian Lindner und andere FDP-Politiker an.