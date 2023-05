Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, hat die FDP im koalitionsinternen Streit über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) scharf kritisiert. Es sei „verantwortungslos“ von den Liberalen, das parlamentarische Verfahren zu blockieren, sagte Mihalic am Mittwoch in Berlin. Die FDP verhalte sich derzeit „wie eine Opposition mit Ministerämtern“ und halte sich nicht an Absprachen. Damit werde die „Handlungsfähigkeit der Regierung“ beschädigt.

Die FDP hatte in den Gesprächen über die Tagesordnung des Bundestags für diese Woche abgelehnt, das GEG mit aufzunehmen, und diese Position zuletzt auch bekräftigt. Laut Verabredungen des Koalitionsausschusses soll der Gesetzentwurf vor der Sommerpause verabschiedet werden. Dafür wird die Zeit nun knapp.

Mihalic warf der FDP vor, dass es ihr nicht um inhaltliche Fragen rund um das GEG gehe. Diese könnten nämlich im parlamentarischen Verfahren geklärt werden, sagte sie. Es gehe der FDP nur darum, „ein wichtiges Gesetz aufzuhalten“. In einer Koalition müssten aber Absprachen auch eingehalten werden. „Diese Verlässlichkeit ist aktuell bei der FDP nicht gegeben.“

Das GEG beschäftige viele Bürger und diese brauchten Planungssicherheit, mahnte Mihalic. Sie erwarte, dass das GEG in der nächsten Sitzungswoche ab dem 12. Juni auf die Tagesordnung des Bundestages komme. Laut Mihalic sollen im Laufe dieser Woche die Vizefraktionsvorsitzenden der Ampel versuchen, bei dem Thema voranzukommen. Einen Termin dafür gebe es noch nicht.

Grundsätzlich gab sich Mihalic zuversichtlich. Sie gehe davon aus, dass das Gesetz vor der Sommerpause verabschiedet werde. Auch sehe sie derzeit „keine Regierungskrise“. Wenn die FDP allerdings „so weitermacht“, steuere sie in diese Richtung, warnte Mihalic. Sie forderte die Liberalen „zur Konstruktivität“ auf.

Der Entwurf für das GEG sieht vor, dass ab 2024 im Regelfall nur noch neue Heizungen eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Umfassende Förderprogramme sollen dies sozial abfedern.

Mützenich will nicht von „Wortbruch“ sprechen

Die SPD bleibt zurückhaltend in dem Streit. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will sich den Vorwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an die FDP nicht zu eigen machen, sie habe wegen der Verzögerungen beim Heizungsgesetz „Wortbruch“ begangen. „Ob das ein Wortbruch ist, das würde ich so nicht sehen, sondern am Ende kommt es bei der Bewertung darauf an, ob wir das Gesetz im Deutschen Bundestag beschließen“, sagte er am Dienstagabend im ZDF. Habeck hatte sich auf die Vereinbarung bezogen, die Vertreter von SPD, Grünen und FDP Ende März im Koalitionsausschuss getroffen hatten.

An diesem Mittwoch befasst sich der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit dem Heizungsgesetz. Die Debatte sei „dringend notwendig“, hieß es aus der CDU/CSU-Fraktion, die das Vorhaben ablehnt und deshalb die Aktuelle Stunde beantragt hat.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, hält eine Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag noch vor der Sommerpause für machbar. Mit einer „konstruktiven Grundhaltung“ der Ampelpartner sei dies bis zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause zu schaffen, sagte Mast am Mittwoch im Deutschlandfunk. Bis dahin seien noch gut sechs Wochen Zeit für eine ordentliche parlamentarische Beratung. Man sollte die Menschen auch nicht zu lange im Unsicheren lassen, mahnte Mast. Sie verwies darauf, dass sich in der laufenden Woche Fachpolitiker und auch die stellvertretenden Fraktionschefs zu dem Thema noch austauschen.

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“ dagegen gesagt, dass das Gesetz vor der Sommerpause aus ihrer Sicht nicht verabschiedet werden könne. Es sei klar, dass man in der Ampel gemeinsam einen anderen Klimaschutz wolle. Man müsse „die Menschen in Deutschland aber unbedingt mitnehmen, weil die Akzeptanz sonst nicht da ist“. Es sei nicht gut, „ein Gesetz auf Teufel komm raus auf den Weg zu bringen und an einem Datum festzumachen“, sagte die FDP-Politikerin.

Unterdessen wollen Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Wirtschaftsminister Habeck einem Medienbericht zufolge die Bundesländer und Kommunen verpflichten, verbindliche Pläne für klimaneutrale Wärmenetze vorzulegen. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bauministeriums berichtet, fordern Geywitz und Habeck die Kommunen darin unter anderem auf, zahlreiche Daten zum Energieverbrauch und zum Zustand jedes einzelnen Gebäudes zu ermitteln. Aus den Daten sollen dann Wärmepläne entstehen, um bis spätestens 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Deutschland sicherzustellen. Das Kabinett solle das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschieden. Großstädte ab 100.000 Einwohner sollen bis spätestens Ende 2026 entsprechende „Wärmepläne“ erstellen. Kleinere Städte und Landkreise (bis 100.000 Einwohner) haben demnach bis Ende 2028 Zeit.