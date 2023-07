Die Ampel geht mit Frust in die Ferien. CDU-Chef Merz gibt ihr in der letzten Sitzung des Bundestags ein schlechtes Zeugnis mit.

Eskalation am Freitagmorgen: Michael Schrodi (SPD) läuft brüllend durch den Plenarsaal in Richtung Union Bild: dpa

Letzter Tag vor den Sommerferien: Das Gefühl der Unruhe, das da Schüler erfasst, ist auch Bundestagsabgeordneten nicht fremd. Und so stellte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) schon ziemlich früh in der Bundestagssitzung am Freitagmorgen fest: „Die Nerven liegen hier scheinbar blank, kurz vor der Sommerpause.“ Da hatte sie gerade ihrem Parteifreund Michael Schrodi ein Ordnungsgeld erteilt, da dieser in Richtung Unionsfraktion verbal derart ausgeteilt hatte, dass Bas mit klassenlehrerinnenhafter Strenge eine „mehr als geringfügige Verletzung der parlamentarischen Ordnung“ feststellte. Anlass für Schrodis Ausbruch war, dass die Union soeben einen Hammelsprung erzwungen hatte. Abgestimmt wurde darüber, ob Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in die Sitzung zitiert würde; er fehlte, obwohl es um sein Thema LNG-Terminals ging, allerdings entschuldigt, da er gleichzeitig im Bundesrat sprach.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Die Union scheiterte, eine Mehrheit wollte Habeck lassen, wo er war. Doch kontrovers ging es gleich weiter. Auf der Tagesordnung stand ein Antrag der Unionsfraktionen. Sie forderten aus Anlass des am Mittwoch ergangenen Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Heizungsgesetz, dass die Bundesregierung Gesetzesvorhaben künftig „in seriösen Verfahren mit angemessenen Zeiträumen“ möglich mache. Außerdem verlangte sie einen „grundlegenden Neustart“ beim Inhalt des Gesetzes. Es schloss sich eine Aussprache an, in der vor allem Grundsätzliches zum Verhältnis von Regierung und Parlament, Koalition und Opposition auf den Tisch kam.

Für Habeck ist die Verzögerung „kein Beinbruch“

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz stellte dabei der Ampelkoalition ein schlechtes Zeugnis aus. Sie habe das Parlament zum „Ort der Debattenverweigerung und des Durchpeitschens von Gesetzen gemacht“; das gesamte Haus habe so Vertrauen der Bürger einbüßen müssen. Merz bilanzierte, dass drei von vier Gesetzen der Ampel mit Fristverkürzungen durchgebracht würden. Dieses Problem war in den vergangenen Monaten sowohl von Bundestagspräsidentin Bas als von Unionspolitikern, aber auch von FDP-Politikern angesprochen worden – allerdings ohne dass daraus viel folgte. Die Quittung erhielt die Ampel nun durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der verhinderte, dass das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden konnte.

Die Verschiebung beschrieb Habeck selbst am Donnerstagabend in einer Talkshow als verkraftbar; sie sei „kein Beinbruch“. Vor dem Hintergrund dieser Einordnung muss allerdings verwundern, mit welcher Vehemenz er selbst und die grüne Bundestagsfraktion in den vergangenen Wochen darauf gedrängt hatten, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet würde. Schließlich bräuchten Bürger und Unternehmer Planungssicherheit, da das Gesetz ja schon 2024 in Kraft treten sollte. Außerdem sei die Debatte „lang genug geführt“ worden und das Gesetz werde „nicht besser, wenn man es liegen lässt“, sagte Habeck im Juni einmal. Dies wiederum klang so, als wollte die Regierung das lästige Thema endlich erfolgreich abräumen. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte wissen lassen, „alle Beteiligten“ hätten den Ehrgeiz, das Gesetz vor der Sommerpause durch den Bundestag zu bekommen.

Merz forderte die Regierung auf, den Karlsruher Beschluss zum Anlass für grundsätzliche Änderungen am Gesetz zu nehmen. Dass die Ampelfraktionen entschieden hätten, den Gesetzentwurf in der ersten Sitzungswoche nach dem Sommer unverändert auf die Tagesordnung zu setzen, zeuge von „Ignoranz und Respektlosigkeit“. Dem widersprach für die Grünen deren parlamentarischer Geschäftsführer Till Steffen. Das Gericht habe mit keinem Wort den Text des Gesetzentwurfes kritisiert, hielt er Merz entgegen. Doch auch Steffen sah Anlass zur Selbstkritik der Koalition. Sie müsse besser werden und davon wegkommen, „dass im Schweinsgalopp Gesetze hier durchgepeitscht werden“, ein Satz, den annähernd wortgleich auch der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler am Vortag formuliert hatte, der allerdings den Grünen die Schuld daran gab, dass die Ampel überhaupt im Schweinsgalopp unterwegs war. Steffen seinerseits beschrieb als Fehler, dass das Parlament es mit einem Gesetzentwurf zu tun bekommen hatte, der schon im Kabinett umstritten gewesen war; Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte seine Skepsis in einer Protokollerklärung dokumentiert.

Mehr zum Thema 1/

Auch andere Abgeordnete der Koalition verlegten sich darauf, sich die Kritik am Verfahren gefallen zu lassen – viel anderes blieb ihnen allerdings auch nicht übrig – und Besserung zu geloben, aber den Entwurf für das Heizungsgesetz als gelungen zu preisen. Dementsprechend stimmte auch eine Mehrheit der Abgeordneten gegen den vorliegenden Antrag der Unionsfraktionen. Deren Abgeordneter Thomas Heilmann (CDU) hatte fast zum Schluss der Aussprache das Wort. Er war es gewesen, auf dessen Initiative hin das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte. Heilmann trat versöhnlich auf. Alle Fraktionen hätten geäußert, dass sie mit den Verfahren nicht glücklich seien. Daran könnten nun auch alle zusammen etwas ändern. „In jedem Problem liegt auch eine Chance.“