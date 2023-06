Die Ampel will das Heizungsgesetz in der nächsten Woche, der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause, beschließen. Ob der Zeitplan einzuhalten ist, muss nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hat einen Antrag im einstweiligen Rechtsschutz gestellt, der dem Bundestag untersagen soll, die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs auf die Tagesordnung zu setzen, solange nicht allen Abgeordneten die maßgeblichen Passagen mindestens zwei Wochen vorher schriftlich zugegangen ist.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Am Montagabend hatten sich die Spitzen der Koalitionsfraktionen über die noch offenen Punkte verständigt, daraufhin sollten die zuständigen Häuser den Gesetzentwurf anpassen. Die finale Fassung soll an den Abgeordneten an diesem Freitag zugeleitet werden, für Montag ist die Expertenanhörung im Ausschuss geplant. Aus Sicht Heilmanns ist die Beratungsfrist viel zu kurz, worin er eine Verletzung seiner Rechte als Abgeordneter (Artikel 38 Grundgesetz) sieht. Mit seiner 34-seitigen Antragsschrift an das Bundesverfassungsgericht will Heilmann ein „Stoppschild“ setzen, wie er Journalisten sagte. „Die Ampel hat Monate verplempert, das soll nicht zulasten des Parlaments gehen.“

Die Ampelparteien haben tatsächlich erbittert um das Gesetz gerungen. Dem Kabinettsbeschluss von Mitte April fügte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine Protokollerklärung hinzu, dass im parlamentarischen Verfahren weitere Änderungen nötig seien. Kurz vor der ersten Lesung Mitte Juni wurden „Leitplanken“ für die Anpassung des Gesetzes veröffentlicht. Heilmann sieht auch darin ein rechtliches Problem. Er wirft der Ampel vor, in die erste Lesung nur einen „Platzhalter“ geschoben zu haben, um das Verfahren voranzutreiben. Der Gesetzentwurf sei durch Formulierungshilfen der Bundesregierung maßgeblich verändert worden, obwohl der Bundestag nach der Einbringung Herr des Verfahrens sei.

Mehr zum Thema 1/

Heilmann versicherte, dass er für sein Vorhaben Unterstützung aus der Unionsfraktion habe. Seinem Antrag hat sich aber niemand angeschlossen. Es ist zu erwarten, dass Karlsruhe bis Anfang der neuen Woche entscheidet. Die Chancen, dass Heilmann obsiegt, werden als gering eingeschätzt.