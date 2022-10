AfD gewinnt dazu : Die Profiteure der Angst

An diesem Samstag startet die AfD in Berlin ihre Kampagne für den „heißen Herbst“. Schon jetzt zeigt sich, wie die Partei Kapital aus der Krise schlägt.

Gegen das „Regenbogenimperium“: Björn Höcke spricht am Tag der Deutschen Einheit in Gera. Bild: dpa

Am Tag der Deutschen Einheit sprach Björn Höcke in Gera. Etwa eine halbe Stunde lang erklärte der thüringische AfD-Chef seinen Zuhörern die Welt, wie er sie sieht, bevor man einen „Spaziergang“ unternahm, um gegen die Bundesregierung zu demonstrieren. Wladimir Putin nannte er den „neuen Hitler“, den die westlichen Medien aus dem Hut gezaubert hätten. Dabei habe der russische Präsident mit dem Überfall auf die Ukraine lediglich „nach langem, langem Zögern“ auf die „Offensive einer raumfremden Macht“ reagiert, womit Höcke die USA meinte. Den Krieg stellte er sodann als Weltanschauungskrieg dar zwischen dem „Regenbogenimperium“ unter Führung Amerikas und dem „traditionellen Osten“, dem Werte wie Nation oder Familie noch etwas bedeuteten. Müsste er sich für eine Seite entscheiden, so Höcke, „ich wählte in dieser Lage den Osten“.

Andreas Nefzger Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Bemerkenswert ist die Episode nicht allein wegen des Gesagten. Es ist bekannt, dass Höcke noch radikaler und russlandfreundlicher ist als die Parteiführung. Bemerkenswert ist, dass es funktioniert. Rund 10.000 Demonstranten zählte die Polizei am Montag alleine in Gera. Bei dutzenden Kundgebungen in den ostdeutschen Bundesländern waren es schätzungsweise insgesamt mehr als 100.000.

Nicht zu allen Veranstaltungen hatten rechte Gruppen geladen, Proteste gab es ebenso von links. Aber allmählich wird deutlich, wie stark sich gerade im Osten mit Protesten gegen die Russlandpolitik der Bundesregierung mobilisieren lässt. Schon länger beschwört die AfD einen „heißen Herbst“. An diesem Samstag lädt sie zur zentralen Auftaktkundgebung mit den Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel in Berlin. Motto: „Unser Land zuerst“.

Auch in den Umfragen zeigt sich inzwischen, dass die AfD von der gegenwärtigen Krise profitiert. In Thüringen hat sie die Linke als stärkste Kraft abgelöst, in Brandenburg zog sie mit der SPD gleich. Im Westen gewinnt die AfD ebenfalls dazu, weniger stark, bisweilen aber deutlich. In Niedersachsen, wo am Sonntag gewählt wird, legte sie in wenigen Monaten von sechs, sieben auf zehn, elf Prozent zu.

So viele Unterstützer wie seit 2017 nicht mehr

In bundesweiten Umfragen liegt die Partei derzeit bei 13 bis 15 Prozent. Bevor Putin im Februar in die Ukraine einmarschieren ließ, waren es noch um die zehn Prozent. Laut dem Umfrageinstitut Forsa sprechen sich in absoluten Zahlen gesehen gerade so viele Bürger für die AfD aus wie seit der Bundestagswahl 2017 nicht mehr.

Offenbar profitiert die Partei von zweierlei: vom als mangelhaft empfundenen Krisenmanagement der Bundesregierung und von der Angst, die sie zum Teil selbst schürt. Seit Monaten warnt die Partei vor Chaos und Massenverarmung in Folge der Energiepolitik der Ampelkoalition und fordert, Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und Sanktionen gegen Moskau zurückzunehmen. Die immer gleichen Formeln, die Parteichef Chrupalla verschickt, musste er zuletzt jedoch an die Realität anpassen: Bevor wie gefordert wieder Gas durch die Nordstream-Pipelines fließen kann, müssten sie erstmal repariert werden.

Die von der AfD bespielten Ängste sind von Demoskopen gut belegt. In den entsprechenden Umfragen ist die Furcht vor einem kalten Winter längst größer als die Sorge um die Lage in der Ukraine. Im Osten, wo die Unterstützung für Russlandsanktionen ohnehin geringer ist als im Westen und das Misstrauen gegenüber der Bundesregierung größer, zeigt sich das besonders. Carsten Schneider (SPD), der Ostbeauftragte der Bundesregierung, drückte es unlängst so aus: Die stark gestiegenen Preise seien für die ostdeutsche Bevölkerung „besonders bedrohlich“.

Vor allem Nichtwähler wechseln zu AfD

„Niemand erwartet, dass man eine solche Krise mit einem Federstrich beendet, aber von der Konzeptlosigkeit der Bundesregierung profitiert die AfD“, sagt Forsa-Chef Manfred Güllner. Sein Institut zeigt in einer aktuellen Analyse, woher der Zulauf kommt. Neben Wählern vom rechten Rand der anderen Parteien, die sich dort laut Güllner vorübergehend „versteckt“ haben, sind es vor allem einstige Nichtwähler. Das passt zu der Erkenntnis aus zurückliegenden Wahlen, wonach die AfD zuletzt vor allem deshalb Stimmen verloren hat, weil ihre Wähler zu Nichtwählern wurden.

Der Großteil der Bürger, die nun wieder der AfD ihre Stimme geben würden, entspricht nach Forsa-Erkenntnissen den bekannten Merkmalen der Wähler von Rechtsaußenparteien: überwiegend ostdeutsch, männlich, aus dem ländlichen Raum und mit eher geringem Einkommen. Daneben laufen den Demoskopen zufolge aber auch vermehrt Mittelständler, die bisher zur FDP neigten, zur AfD über. Güllner sagt: „Zu den unteren Schichten, denen es dreckig geht, kommen Bessergestellte, die offensichtlich Abstiegsängste haben.“

Offen ist, wie die potentiellen AfD-Wähler reagieren, wenn sie feststellen, in welcher Gesellschaft sie sich befinden. In Gera übte die Partei ganz unverhohlen den Schulterschluss mit bekannten Rechtsextremisten. Auf derselben Bühne wie Höcke sprach Martin Kohlmann, der Anführer der „Freien Sachsen“. Die Kleinstpartei, mit der man schon bei Protesten gegen die Corona-Politik gemeinsame Sache gemacht hat, steht eigentlich auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Höcke ist das egal.

Mehr zum Thema 1/

In Gera störten sich daran offenbar auch die Demonstranten nicht. Anderswo aber könnten die Leute empfindlicher sein. In der Partei hält es deshalb mancher für einen Fehler, die Kundgebung in Berlin ausgerechnet am Tag vor der Niedersachsenwahl abzuhalten. Man habe keine Kontrolle darüber, wer da komme – und welche Bilder entstünden.