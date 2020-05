Heinrich August Winkler : Die Rückkehr der SPD ins Wunschreich des Traums

Ein Interview mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag, Rolf Mützenich, das der Berliner „Tagesspiegel“ am 4. Mai veröffentlicht hat, könnte in die Geschichtsbücher eingehen: als Dokument einer dramatischen Revision des sozialdemokratischen Verständnisses von deutscher Sicherheitspolitik, ja einer Abkehr von der Westbindung der Bundesrepublik.

Mützenich nennt die Idee der nuklearen Teilhabe Deutschlands ein „Konstrukt des Kalten Krieges“. Die auf diese Idee gestützte Stationierung amerikanischer Atombomben in Deutschland, die im Verteidigungsfall von Flugzeugen der Bundeswehr transportiert und abgeworfen werden könnten, will er für die Zukunft ausschließen. Auf den Einwand seines Interviewpartners, des Redakteurs Hans Monath, für diese Forderung werde er bei der Nato keine Unterstützung finden, antwortete er: „Ich brauche nicht die Unterstützung der Nato, ich möchte die Unterstützung der Bevölkerung.“

Mit dem Ko-Vorsitzenden der SPD, Norbert Walter-Borjans, weiß sich Mützenich in Fragen der nuklearen Teilhabe einig. Walter-Borjans ließ nahezu zeitgleich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wissen, er sei „gegen Stationierung, Verfügungsgewalt und erst recht gegen den Einsatz von Nuklearwaffen“. Teilhabe klinge nach „harmloser Geselligkeit“. In Wahrheit diene sie aber dem Einsatz einer „menschenverachtenden Waffengattung“ in einer Zeit, in der ein unberechenbarer US-Präsident das vorbehaltlose Vertrauen der wichtigsten Bündnispartner sehr in Frage stelle und den Einsatz „kleiner Atomwaffen“ als Option ansehe.

Nimmt man hinzu, dass die sozialdemokratische Bundestagsfraktion sich in diesen Wochen gegen die Wiederwahl eines über Fraktionsgrenzen hinweg angesehenen, bei den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr beliebten, dezidiert proatlantischen Parteifreundes, des früheren Abgeordneten Hans-Peter Bartels, zum Wehrbeauftragten des Bundestags entschieden hat, verstärkt sich der Eindruck einer einschneidenden Kursänderung der ältesten deutschen Partei auf dem Feld der Verteidigungspolitik. Klar ist freilich nur, dass die Führungen von Partei und Fraktion die bisherige enge Bindung Deutschlands an die Vereinigten Staaten von Amerika und das atlantische Bündnis hinter sich lassen wollen. Was ihnen stattdessen vorschwebt, bleibt einstweilen vage.

Statt Putin und Xi wird nur Trump beschuldigt

Mützenich und Walter-Borjans streben eine Welt ohne Nuklearwaffen an: ein Ziel, dem zumindest in der westlichen Welt nur Wenige widersprechen werden. Sie wollen, dass Deutschland dazu eine einseitige Vorleistung erbringt, indem es sich zur atomwaffenfreien Zone erklärt. Ihre Kritik richtet sich, was nukleare Strategien und nukleare Bewaffnung angeht, ausschließlich gegen das Amerika Donald Trumps. Von Putins Russland ist ebenso wenig die Rede wie vom China Xi Jinpings.