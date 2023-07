Die frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) ist am Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben. 1993 kam die studierte Volkswirtin als erste und lange Zeit auch einzige Ministerpräsidentin in Deutschland in Kiel an die Macht und sicherte in der Zeit ihrer SPD starke Ergebnisse um die 40 Prozent, drückte Reformen auch gegen starke Widerstände durch und war beliebt im Land, auch wegen ihres unverblümten Auftretens.

Spektakulär verlief das Ende ihrer politischen Karriere. Bei der Landtagswahl 2005 landete ihre SPD knapp hinter der CDU. Mithilfe einer Tolerierung der rot-grünen Koalition durch den Südschleswigschen Wählerverband (SSW) versuchte Simonis trotzdem wieder Ministerpräsidentin zu werden. Doch eine Person aus ihrer Koalition oder vom SSW verweigerte ihr bei der geheimen Abstimmung die Zustimmung. Und das bei vier Wahlgängen. Von einem „Heide-Mörder“ war danach die Rede, Simonis sprach von einem „hinterhältigen Dolchstoß“. Wer den beging, ist bis heute unklar. Simonis zufolge war es ein Mann, dem sie „etwas vorenthalten habe, was er glaubte, nur durch mich“ bekommen zu können.

Sie engagierte sich für UNICEF und bei Let's Dance

Simonis schied damals verbittert aus der Politik aus und legte auch ihr Landtagsmandat nieder. Öffentlich in Erscheinung trat sie später als Vorsitzende des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen in Deutschland. Um für das Hilfsprojekt nach eigenen Aussagen Aufmerksamkeit zu schaffen, nahm sie im Jahr 2006 an der RTL-Fernsehshow „Let's Dance" teil. Danach schrieb sie auch Bücher und Romane. 2014 zeichnete sie der damalige Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) als erste Frau mit der Ehrenbürgerwürde des Landes aus. Seit 1967 war Simonis mit dem Umweltwissenschaftler Udo Simonis verheiratet.

Olaf Scholz (SPD) würdigte Simonis als ein Vorbild für viele in der Politik. „Mit ihrer durchsetzungsstarken Art überzeugte sie schon als junge Bundestagsabgeordnete – auch mich“, schrieb der Kanzler auf Twitter. „Als erste Ministerpräsidentin eines Bundeslandes hat sie Schleswig-Holstein stark geprägt. Wir trauern um sie!“

Er trauere um eine große Politikerin und um eine leidenschaftliche Schleswig-Holsteinerin, teilte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch mit. Simonis sei als erste Ministerpräsidentin Deutschlands ein Vorbild für viele Politikerinnen gewesen. „Als Politikerin hat sie nie ein Blatt vor den Mund genommen, war aufrecht, offen und immer geradeaus. Dafür wurde sie von so vielen Menschen gemocht“, sagte Günther.

Simonis habe den unter Björn Engholm begonnenen gesellschaftlichen Modernisierungskurs als Ministerpräsidentin in schwierigen Zeiten weitergeführt, teilte der SPD-Fraktionsvorsitzende in Kiel, Thomas Losse-Müller, mit. Durch ihren neuen bürgernahen und menschlichen Politikstil habe sie einen bleibenden Platz in der politischen Geschichte der Bundesrepublik. Die Landesvorsitzende der Grünen, Anke Erdmann, teilte mit, für sie persönlich sei es – wie für viele andere Frauen auch – eine Ermutigung gewesen, dass mit Heide Simonis erstmals eine Ministerpräsidentin gewählt wurde. „Mit ihrer forschen und beherzten Art hat sie vieles und viele bewegt und beeindruckt.“