Zusammenarbeit mit Linkspartei : Heftiger Krach in der CDU wegen Thüringen

In anderen Landesverbänden der Union und in der Bundeszentrale stößt die geplante Zusammenarbeit mit der Linken in Erfurt auf starken Widerstand. In einer Schaltkonferenz ging es hoch her, erfuhr die F.A.S. In Kürze tritt Generalsekretär Ziemiak vor die Presse.

Die Einigung der Thüringer CDU mit der Linken, der SPD und den Grünen über Formen der künftigen Zusammenarbeit ist in vielen anderen Landesverbänden der Union und in der Bundeszentrale der Partei auf einhelligen Widerspruch gestoßen. In einer Schaltkonferenz von Generalsekretären und Geschäftsführern aus Bund und Ländern wurden die Thüringer Parteifreunde mit zum Teil harten Worten kritisiert. Die Kritik kam aus allen übrigen CDU-Landesverbänden ebenso wie aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Das erfuhr die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) aus mehreren Quellen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte der F.A.S.: „Die Politik in Thüringen hat die Deutschen jetzt schon lange genug mit ihrem Unvermögen zu politischer Vernunft beschäftigt. Jeder weiß, wie die CDU zur Unterstützung eines Ministerpräsidenten der Linke steht. Ich halte das vereinbarte Vorgehen für falsch. Niemand andres als die Wähler in Thüringen werden darüber in einem Jahr ein Urteil sprechen.“ CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kündigte eine Erklärung für 14.30 Uhr an.

„In einer Vertrauenskrise“

Die Thüringer CDU hatte sich mit der Linken, der SPD und den Grünen am Freitagabend darauf geeinigt, dass der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken Anfang März im ersten Wahlgang wiedergewählt werden soll. Das ist nicht ohne Stimmen aus der CDU, der FDP oder der AfD möglich. Außerdem soll die nächste Landtagswahl auf Frühjahr 2021 vorgezogen werden.

Spahn schrieb auf Twitter dazu: „Eine Wahl von @bodoramelow durch die @CDU lehne ich ab. Wir sind als Union in einer Vertrauenskrise. Die letzten Wendungen aus #Thüringen kosten weiteres Vertrauen. Es geht jetzt um die Substanz unserer Partei – nicht nur in Thüringen.“

„Ein Stich ins Herz der CDU“

Der CDU-Landesvorsitzende von Niedersachsen und Präsidiumsmitglied Bernd Althusmann kritisierte auf Twitter: „Die @CDU darf ihre Position zur Partei ,Die Linke‘ nicht taktisch über Bord werfen. Wer glaubwürdig bleiben will, muss eine klare Haltung zeigen. Die Wahl eines linken (sic!) zum MP ist schleichende Gift für die CDU.“ Und der Berliner Landesvorsitzende Kai Wegner twitterte: „Die Wahl eines Linken zum MP wäre eine historische Dummheit! Einen Tabubruch korrigiert man nicht durch einen Weiteren!“ Die Thüringer CDU sei „auf dem Weg, ihren Kompass zu verlieren“. Außerdem teilte Wegner am Samstag mit: „Dieser Schritt würde die Grundsätze der CDU Deutschlands verraten. Das wäre ein Stich ins Herz unserer Partei.“

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bekräftigte seine Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der Linken in Thüringen. „Die Linkspartei ist rechtlich noch die alte SED“, sagte Schäuble dem „Handelsblatt“. „Wir hatten und haben Kollegen im Bundestag, die Opfer der Stasi gewesen sind.“ Der Kampf gegen den Kommunismus sei Teil der CDU.

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat unterdessen die CDU als Koalitionspartner im Bund aufgefordert, wie vereinbart in Thüringen eine Regierungsbildung und eine baldige Neuwahl zu ermöglichen. Esken twitterte am Samstag: „In der Koalition im Bund haben wir vereinbart, dass die Koalitionsparteien ihren Beitrag für eine demokratisch getragene Regierung und baldige Neuwahlen in Thüringen leisten. Die Demokraten in Thüringen haben einen Weg gefunden. Wir erwarten, dass die CDU im Bund Wort hält.“

Eine Kooperation mit der Linken in Sachfragen hält auch der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner für möglich, mit der AfD lehnt er sie aber strikt ab. Lindner sagte der Website ntv.de, der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow halte die DDR zwar weiterhin nicht für einen Unrechtsstaat, doch anders als der AfD-Politiker Björn Höcke sei Ramelow kein Extremist. „Deshalb kann man mit der Linken im Einzelfall in Sachfragen zusammenarbeiten.“