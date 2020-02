Aktualisiert am

Heftige Kritik aus Berlin an der Wahl in Thüringen

Ministerpräsident von der FDP : Heftige Kritik aus Berlin an der Wahl in Thüringen

Die SPD will die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen von CDU und AfD im Koalitionsausschuss thematisieren. Die Union fordert eine Neuwahl des Landtags.

Die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten führt zu großen Verwerfungen in der Bundespolitik. Erstmals hat die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt verholfen. Kemmerich setzte sich im Erfurter Landtag mutmaßlich mit Stimmen aus AfD und CDU gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch. Die Christdemokraten hätten das mit Enthaltungen aus ihren Reihen verhindern können. Die Bundes-SPD macht der CDU deswegen harte Vorwürfe. Aber auch die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte sich am Mittwochnachmittag kritisch: Sie hielt dem thüringischen CDU-Landesverband vor, „ausdrücklich gegen die Empfehlungen, Forderungen und Bitten der Bundespartei“ verstoßen zu haben.

„Das Wahlverhalten im dritten Wahldurchgang geschah gegen den Willen der Bundespartei, das halte ich für falsch“, sagte Kramp-Karrenbauer und plädierte für Neuwahlen in Thüringen. „Ich sehe keine stabile Grundlage für den jetzt gewählten Ministerpräsidenten, und insofern bin ich der Auffassung, dass man darüber reden muss, ob neue Wahlen nicht der sauberste Weg aus dieser Situation sind.“

„Das beste und ehrlichste wären klare Neuwahlen“

Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD sei keine Grundlage für „bürgerliche Politik“. Die Entscheidung „spaltet unser ganzes Land“. Der CDU-Vorsitzende Markus Söder sagte: „Ich glaube nicht, dass Thüringen jetzt mit dem heutigen Tag regierungsfähiger geworden ist. Das beste und ehrlichste wären klare Neuwahlen.“

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken sagte, CDU und FDP trügen die Verantwortung für ein abgekartetes Spiel. Es gebe „dringende Fragen an die CDU“, die zügig im Koalitionsausschuss beantwortet werden müssten. Die Wahl müsse korrigiert werden, schrieb Esken auf Twitter.

„Was in Erfurt passiert ist, war kein Zufall, sondern eine abgekartete Sache“, schrieb Vizekanzler Olaf Scholz auf Twitter. Er stellte zudem klar: Eine Zusammenarbeit mit Höckes AfD sei für die SPD „absolut unakzeptabel“. Diese schließt allerdings auch der neue Ministerpräsident Kemmerich grundsätzlich aus. Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans schrieb auf Twitter: „Dass die Liberalen den Strohmann für den Griff der Rechtsextremisten zur Macht geben, ist ein Skandal erster Güte. Da kann sich niemand in den Berliner Parteizentralen wegschleichen.“

Der frühere SPD-Vize Ralf Stegner sieht die große Koalition in Berlin massiv belastet. „Wenn FDP-Chef Christian Lindner und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer diese Farce nicht sofort beenden, kann es kein Weiter-so in der Großen Koalition geben“, sagte der SPD-Fraktionschef in Schleswig-Holstein dem „Spiegel“. „Wir können nicht mit einer Partei regieren, die mit Nazis kooperiert.“

Mehr zum Thema 1/

Bei den Christdemokraten wies der Thüringer Parteivorsitzende Mike Mohring jede Verantwortung von sich: Seine Fraktion habe sich in den ersten beiden Wahlgängen enthalten und im dritten den „Kandidaten der Mitte“ gewählt. „Fakt ist: Wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien, wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien“, sagte Mohring.

Auch viele andere Politiker zeigten sich schockiert über den Ausgang der Wahl. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von einem „Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte“. Der Juso-Chef und Vize-SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert schrieb nach der Wahl auf Twitter: „Die Masken sind gefallen.“ Nun sei Wachsamkeit das Gebot der Stunde. Außenminister Heiko Maas (SPD) bezeichnete den Ausgang der Wahl auf Twitter als „komplett verantwortungslos“. „Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen – wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt.“

Im Erfurter Landtag ließ die Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow ihrer Enttäuschung freien Lauf. Direkt nach Kemmerichs Vereidigung ging sie als Erste zu ihm, warf ihm die für Ramelow gedachten Blumen vor die Füße, deutete eine Verneigung an und wandte sich ab. Hennig-Wellsow sagte, diese Wahl sei „von langer Hand geplant“ gewesen. Mit einem Trick und Zockerei sei „ein Fünf-Prozent-Mensch“ Ministerpräsident geworden, der sich mit den Stimmen einer extrem rechten Partei ins Amt habe wählen lassen. Sie schäme sich für Kemmerich.