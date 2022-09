Entlastungspaket : Hendrik Wüst droht mit Bundesrats-Nein

Aktualisiert am

Hendrik Wüst am 7. September im Deutschen Bundestag in Berlin Bild: Imago

Falls es keine Änderungen mehr am Entlastungspaket geben sollte, will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident in den Vermittlungsausschuss gehen. Zu den Themen Mittelstand, Wirtschaft und Energiepreise fehlten Antworten.