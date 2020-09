Dritte Nacht in Folge: Ausschreitungen in Leipzig dauern an

Dritte Nacht in Folge

Abermals Ausschreitungen in Leipzig

Von

Seit die Polizei in Leipzig-Connewitz ein besetztes Gebäude räumen wollte, dauern die Demonstrationen an. Am dritten Abend in Folge kommt es zu gewalttätigen Szenen, mehrere Menschen werden in Gewahrsam genommen.