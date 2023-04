Seit rechtsextreme Inhalte in verschiedenen Chatgruppen von Polizisten ans Licht gekommen sind, diskutieren Politik und Öffentlichkeit über Rassismus in den Sicherheitsbehörden. Leider hat sich die Debatte schnell in ideologischen Gräben festgefahren. Die einen reden von „Einzelfällen“, was für die anderen ein empörender Euphemismus ist. Die wiederum sehen einen „strukturellen Rassismus“, was die andere Seite als Herabwürdigung der gesamten Polizei wertet. Die Wahrheit ist komplizierter als zwei Kampfbegriffe. Aber wie lautet sie eigentlich?

Zur Versachlichung der Debatte soll eine Studie der Deutschen Hochschule der Polizei beitragen, die mit Mitteln aus dem Bundesinnenministerium finanziert wird. Die Gruppe von Wissenschaftlern hat Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten untersucht und dazu mit Fachleuten gesprochen, Polizisten bei der Arbeit begleitet und eine standardisierte Online-Befragung ausgewertet, an der sich mehr als 50.000 Mitarbeiter von Bundeskriminalamt, Bundespolizei und den Polizeien aus vierzehn Ländern – alle außer Hamburg und Baden-Württemberg – beteiligt haben. Die Rückläufe aus den Bundesländern lagen zwischen sechs und 33 Prozent, im Mittel waren es 16 Prozent. Das Forschungsprojekt hat im März 2021 begonnen und läuft noch bis August 2024. An diesem Dienstag wird ein Zwischenbericht vorgelegt.

Die Mehrheit identifiziert sich mit der Grundordnung

Das Ergebnis des 75 Seiten langen Gutachtens kann man so zusammenfassen: Die große Mehrheit der Polizisten identifiziert sich stark mit ihrer Tätigkeit und bekennt sich klar zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung; bei einer kleineren Gruppe bestehen aber Bedenken. Dieser Befund ist nicht überraschend, die Details der Studie aber interessant. Zum Beispiel die Antworten auf die Frage nach der politischen Position in einem Rechts-links-Schema von eins (links) bis zehn (rechts). Die große Mehrheit von fast 60 Prozent hat sich bei fünf und sechs eingestuft, der Mittelwert beträgt 5,3 und liegt damit fast genau auf der Mitte.

Personen mit höheren Bildungs- und Berufsabschlüssen verorten sich etwas weiter links von der Mitte, das Gleiche gilt für Mitarbeiter mit Mi­grationshintergrund. Weniger als 0,5 Prozent haben die Werte eins, neun und zehn angegeben. Angesichts der Tatsache, dass die Polizei die Aufgabe hat, das bestehende System zu verteidigen, wirft auch diese relativ geringe Anzahl Fragen auf, denen die Forscher nun weiter nachgehen.

Mithilfe eines Fragenkatalogs wird die Einstellung der Polizisten zu bestimmten Themen ermittelt, etwa zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Der Frage, ob zu viele Ausländer in Deutschland leben, stimmen 65 Prozent der Befragten gar nicht oder eher nicht zu. 21 Prozent antworteten mit teils/teils, und insgesamt 15 Prozent bejahten die Frage eher oder voll und ganz. Dass die meisten Asylbewerber nur kämen, um das Sozialsystem auszunutzen, sehen insgesamt 43 Prozent nicht so, 36 Prozent teils/teils und insgesamt 21 Prozent teilen diese Ansicht. Bei den Fragen, die die Einstellung zu Asylbewerbern betreffen, hat ein knappes Drittel Antworten gegeben, die mindestens zum Teil problematisch sind. Beim Thema Muslimfeindlichkeit war das bei acht Prozent der Fall, beim Antisemitismus sind es null Prozent. Die Einstellungen von Polizisten zu Muslimen und Obdachlosen sind insgesamt etwas schlechter als die der Gesamtbevölkerung, ansonsten sind die Werte ziemlich identisch mit denen der Mitte-Studie von 2020/2021.

Die problematischen Bereiche sollen künftig noch genauer untersucht werden. Die Forscher wollen im Abschlussbericht auch Handlungsempfehlungen formulieren.