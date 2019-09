Kritik an Altmaier : Hat die AfD den Zenit ihres Erfolgs erreicht?

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier behauptet, die AfD sei auf ihrem Zenit angekommen. Dafür wird er als abgehoben und realitätsfern kritisiert. Was aber ist dran an der These?

Jubel, Trubel, Heiterkeit: AfD-Politiker am Wahlabend in Dresden Bild: dpa

Für Rainer Wendt waren die Aussagen von Peter Altmaier nicht einfach nur lächerlich, sondern „vor allem traurig“. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft hat sich sehr geärgert, als er Zitate des Bundeswirtschaftsministers in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe las. Altmaier hatte dort die These vertreten, die AfD habe möglicherweise „mit ihren Wahlerfolgen in Sachsen und Brandenburg den Zenit ihres Wirkens erreicht“. Man sehe „schon länger, dass die AfD eher stagniert“. Auf Twitter hatte Altmaier diese These schon am Wahlabend vertreten: „Die AfD ist sehr stark, aber ihre Bäume wachsen nicht in den Himmel.“

Altmaier sagte das in dem Bewusstsein, dass die AfD am Sonntag in Sachsen das beste Ergebnis ihrer Geschichte geholt hatte, nämlich 27,5 Prozent. Damit hatte sie ihren Wert in der vergangenen Legislaturperiode fast verdreifacht. In Brandenburg kam die Partei auf 23,5 Prozent, das entsprach einer Verdoppelung des Ergebnisses der vorherigen Wahl. Was also meinte Altmaier mit einem „Zenit“? „Ich frage mich wirklich, auf welchem Stern unser Wirtschaftsminister lebt, um einen solchen Unfug abzusondern. Aber es ist die typische Haltung von Regierenden im Raumschiff Berlin, fernab von der Lebenswirklichkeit, nichts mit den Menschen vor Ort im Sinn, überheblich und unverbesserlich“, schrieb Wendt auf Facebook. „Die CDU hat diese Wahlen verloren. Was muss eigentlich passieren, damit diese Realität auch in der Führung der Union ankommt?“

Es war ein Post voller Furor. Was die Zahlen anbelangt, hatte Altmaier aber nichts Falsches gesagt. Ob eine Partei eine Wahl gewinnt, mag im Auge des Betrachters liegen. Wenn eine Partei bei einer Wahl stärkste Kraft wird und danach den Ministerpräsidenten stellt, wie die CDU in Sachsen, wird üblicherweise von einem Wahlsieg gesprochen. Umgekehrt sind die hohen Verluste der CDU, gerade auch in Brandenburg, Altmaier wohl nicht verborgen geblieben und von ihm öffentlich bedauert worden. Sie waren ja auch mit jeder Hochrechnung groß im Fernsehen zu sehen. Man könnte Sachsen deshalb als Sieg trotz Verlusten, Brandenburg hingegen als Niederlage werten.

Was die AfD anbelangt, ist die These vom Zenit nur dann falsch, wenn man die Vergleichsgröße entsprechend wählt. Bei der Landtagswahl 2014 kam die AfD in Sachsen nur auf 9,7 Prozent, damals lag die AfD bundesweit aber auch nur knapp über fünf Prozent. Es gab noch keine Flüchtlingskrise. Für die Überprüfung der Zenit-These macht es Sinn, jüngere Zahlen zu verwenden. Bei der Bundestagswahl 2017 etwa kam die AfD in Sachsen auf 25,4 Prozent, in einer Infratest-Umfrage für Sachsen lag sie schon im November 2016 bei 25 Prozent. Auch in Brandenburg stand die AfD seit dem Sommer 2016 in Umfragen bei um die 20 Prozent. Wenn sich eine Partei in Umfragen und Bundeswahlen seit Jahren nicht merklich bewegt hat, ist es nicht abwegig, von Stagnation zu sprechen.

Bundesweit ist ein ähnliches Phänomen zu beobachten: Die AfD steht in Allensbach-Umfragen seit der Bundestagswahl zwischen elf und 15 Prozent. Sie bewegt sich nicht mehr. Auch im Mai und im Oktober 2016 lag die AfD schon einmal bei 12,5 Prozent, genau dem Wert, den sie in der aktuellen Allensbach-Umfrage im August 2019 erreichte.

Rückblickend hat Altmaier also Recht. Ob das auch für die Zukunft gilt, weiß niemand zu sagen. Warum sollte die AfD nicht weiter in den Umfragen steigen? Nur weil sie das in den vergangenen drei Jahren nicht getan hat? Die Flüchtlingskrise hat der AfD geholfen. Was wäre, wenn die Migrantenzahlen wieder stiegen? Was, wenn jene, die bislang Hemmungen hatten, die Partei zu wählen, sich von den Erfolgen ermuntert fühlen? Nicht die Beschreibung des Plateaus, auf dem die AfD in den Umfragen angekommen ist, ist falsch. Sondern die Unterstellung, dass es sich um einen Zenit handeln muss – so als wäre die AfD in einer Kurvenbewegung gefangen, bei der es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Linie wieder nach unten zeigt. Das kann so sein, muss aber nicht.

Mehr zum Thema 1/

Für die AfD ist das Umfrageplateau eine Leistung von ganz eigenem Wert. Sie haben – trotz allem – nicht verloren. Die Spendenskandale, die Rassismusskandale, die Nähe zu Extremisten, der Populismus, der oft unflätige Ton. Nichts hat die Wähler abgeschreckt. Wegen der Skandaldichte der vergangenen Jahre hat die AfD durchaus Wähler verloren. Manche sind sehr öffentlichkeitswirksam aus der Partei ausgetreten und haben die Partei in Grund und Boden kritisiert. Es gab also Absetzbewegungen. Dass die AfD trotzdem in den Umfragen stabil geblieben ist, bedeutet zwar vordergründig eine Stagnation. Hinter der starren Zahl steht aber auch, dass die AfD es geschafft hat, mit radikalen Positionen Wähler hinzuzugewinnen. Das hätten viele Vertreter der Zenit-These wahrscheinlich nicht erwartet.