Karfreitag in Corona-Zeiten : Zeit für informierte Nächstenliebe

Dieses Jahr geht das nicht: Karfreitagsprozession von 2019 in Lohr Am Main Bild: dpa

Die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen sind üblicherweise keine Orte, an denen ausführlich über Moral gesprochen wird. Im Mittelpunkt der Predigten stehen Kreuz, Auferstehung und Erlösung. Doch in diesem Jahr ist alles anders, was sich auch daran ablesen lässt, dass die Gottesdienste gar nicht stattfinden. Die Christen müssen Ostern zu Hause feiern. Das muss kein Schaden sein, denn auch dort kann man sich besinnen.

Besonders lohnenswert könnte es sein, im Zeichen der Pandemie über die christliche Nächstenliebe nachzudenken. Solange kein Impfstoff und keine erprobten Medikamente zur Verfügung stehen, ist das Verhalten jedes Einzelnen die wichtigste Ressource im Kampf gegen das Coronavirus. Es besteht also Anlass, sich das Konzept Nächstenliebe klar und scharf vor das geistige Auge zu stellen und es bei dieser Gelegenheit auch gleich von einigen Irrtümern zu reinigen, die sich im Lauf der Zeit eingeschlichen haben.