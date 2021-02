Hasskriminalität : Viel Hass, kein Gesetz

Das Regelwerk gegen Hass und Hetze im Netz kann noch immer nicht in Kraft treten, weil Grüne und FDP Nachbesserung verlangen. Wollte die Koalition still und heimlich die Befugnisse ausweiten?

Als die Bundesregierung nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke dem Hass und der Hetze im Netz den Kampf ansagte, war die Zustimmung groß. Doch das Gesetzgebungsverfahren ist zu einem Debakel geworden, das am Freitag einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht hat. Der Bundesrat verweigerte der Novelle, die die Fehler im Gesetz gegen Hasskriminalität reparieren soll, die Zustimmung. Grüne und FDP verlangen Nachbesserungen, die nun im Vermittlungsausschuss ausgearbeitet werden sollen.

Dass die Sache so kompliziert werden würde, war nicht abzusehen. Das Bundesjustizministerium hatte vorgeschlagen, dass soziale Netzwerke strafbare Postings künftig nicht mehr nur löschen, sondern in bestimmten schweren Fällen auch dem Bundeskriminalamt melden müssen, um die strafrechtliche Verfolgung zu ermöglichen. Der Gesetzentwurf passierte im vergangenen Frühsommer nicht nur den Bundestag, sondern auch den Bundesrat.

Grüne und FDP saßen schon damals in genügend Landesregierungen, um das Gesetz zu stoppen. Doch sie waren einverstanden. Was aber weder die Bundestagsabgeordneten noch die Vertreter in der Länderkammer wussten: Als sie abstimmten, hatte das Bundesverfassungsgericht bereits eine Entscheidung getroffen, die der Abfrage von Bestandsdaten bei Telekommunikationsanbietern enge Grenzen aufzeigt.

Der Karlsruher Beschluss vom 27. Mai wurde erst Mitte Juli veröffentlicht. Schnell war klar, dass davon auch das Gesetz gegen Hass und Hetze betroffen ist, denn es enthält Regelungen zur Übermittlung von Bestandsdaten, die den für verfassungswidrig erklärten entsprechen. Dieses Problem landete auf dem Schreibtisch des Bundespräsidenten, der das Gesetz noch hätte ausfertigen müssen, was er aber verweigerte.

Im Herbst machte sich das Bundesinnenministerium an ein Reparaturgesetz, das die Regeln zur Bestandsdatenübermittlung an die Karlsruher Vorgaben anpassen sollte. Beide Gesetze, so die Idee, sollten dann zusammen ausgefertigt werden und in Kraft treten. Um die Sache zu beschleunigen, wurde der Gesetzentwurf zur Bestandsdatenauskunft nicht von der Bundesregierung eingebracht, sondern vom Parlament. Daher hatte der Bundesrat keine Gelegenheit, in einem ersten Durchgang Stellung zu nehmen. Die Bundesregierung hatte gehofft, das ganze Verfahren noch vor Jahresende abzuschließen. Nun wird es noch dauern. Am Freitag verweigerten im Bundesrat zwölf Landesregierungen ihre Zustimmung. Es sind die Länder, in denen Grüne und/oder die FDP an der Regierung beteiligt sind.

Ihr Vorwurf lautet, die Bundesregierung habe sich im neuen Gesetzentwurf nicht auf das Anpassen an Karlsruher Vorgaben beschränkt, sondern die Datenauskunft ausdehnt. Gemeint sind die Übermittlungsregelungen für Nutzungsdaten wie etwa URLs. Für diese sensiblen Daten, die Einblicke in das Nutzungsverhalten der Bürger erlauben, pochen die Grünen auf höhere Anforderungen für die Übermittlung und Ausnahmen für Berufsgeheimnisträger wie Ärzte, Seelsorger, Journalisten. Zudem tun sie sich mit dem Begriff der „drohenden Gefahr“ schwer, dessen Bestimmtheit sie für ungeklärt halten. In diesem Zustand drohe das Gesetz wieder in Karlsruhe zu scheitern, so das Argument von Grünen und FDP.

„Verstörend und verantwortungslos“

Scharfe Kritik kam von SPD und Union. Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, nannte das Handeln der Grünen „verstörend und in höchstem Maße verantwortungslos“. Die Partei blockiere „weitere entscheidende Schritte gegen die Feinde unserer Demokratie“ und trage dazu bei, dass „Hetzer und Spalter weiterhin ihr Gift in unserem Land versprühen können“.

Auch Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, ist verärgert, dass die Grünen ihre Koalitionspartner zur Enthaltung gezwungen haben. „Man kann nicht beinahe täglich fordern, dass der Kampf gegen den Rechtsextremismus noch sehr viel entschlossener geführt werden müsse, und dann im Bundesrat dieses Gesetz scheitern lassen und den Sicherheitsbehörden das notwendige Instrumentarium versagen“, sagte Frei der F.A.Z. Ihre verfassungsrechtlichen Einwände nimmt er den Grünen nicht ab. Ihre Korrekturwünsche gingen deutlich über die Vorgaben von Karlsruhe hinaus, so Frei.

Grüne und FDP wussten, dass sie sich angreifbar machen, wenn sie das Reparaturgesetz scheitern lassen – und haben sich kommunikativ auf die Vorwürfe eingestellt. „Pfusch beim Gesetz und der Nachbesserung fährt alles an die Wand“, heißt es in einer Mitteilung der grünen Länderseite. Der FDP-Politiker Manuel Höferlin, Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda, sagt: „Es rächt sich, dass die große Koalition mittlerweile derart gegen verfassungsrechtliche Kritik imprägniert ist, dass selbst die stichhaltigsten Argumente an ihr abperlen.“ Den Vorwurf der Blockade wollen Grüne und FDP nicht gelten lassen. Sie beteuern, im Vermittlungsausschuss schnell ein „handwerklich sauberes Gesetz“ zu erarbeiten.