Haseloff entlässt Stahlknecht : Showdown in Magdeburg

Holger Stahlknecht und Reiner Haseloff (beide CDU) am 21. September in Magdeburg, als Haseloff bekanntgab, dass er 2021 abermals als Spitzenkandidat antreten will Bild: dpa

Wer am Donnerstagabend in Magdeburg mit dem Gedanken ins Bett ging, dass sich die gegenwärtige politische Krise in der Landeshauptstadt nicht noch einmal weiter zuspitzen könne, wurde am Freitagmorgen beim Blick in die Zeitung eines Besseren belehrt. In der Magdeburger „Volksstimme“ war nämlich ein Interview des CDU-Landesvorsitzenden und Innenministers Holger Stahlknecht zu lesen, das die Staatskanzlei in allerhöchste Alarmbereitschaft versetzte.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Stahlknecht bekräftigte darin nämlich nicht nur das Nein der CDU zur geplanten Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent und würzte dieses mit deftigen Spitzen gegen das Verhalten des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. In seinem allerletzten Satz kündigte er auch an, dass es, falls SPD und Grüne die Koalition beenden, zu „einer CDU-Minderheitsregierung und zur regulären Landtagswahl am 6. Juni 2021“ kommen werde. Damit stellten sich zwei Fragen, auf die Stahlknecht wohlweislich nicht einging: Wer dieser Minderheitsregierung zu einer Mehrheit im Landtag verhelfen sollte, wenn nicht die AfD. Und wer eine solche Minderheitsregierung anführen würde. Reiner Haseloff hat nämlich bisher nachdrücklich jedwede Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen und ebenso eine Minderheitsregierung.

Am Vormittag reagierten die beiden Koalitionspartner SPD und Grüne umgehend auf das Interview Stahlknechts. „Im internen Machtkampf in der CDU brechen die Dämme“, lautete die Überschrift der SPD-Mitteilung. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle äußerte, das Interview sei der „Versuch einer strategischen Rechtsverschiebung“ und eine „offene Kampfansage an den Ministerpräsidenten“. Haseloff müsse sich nun entscheiden, ob sein „Bollwerk gegen rechts“ stehenbleibe oder nicht. Die Mitteilung der Grünen trug die Überschrift „Große Sorge um die Kenia-Koalition“ und ging noch einen Schritt weiter: Stahlknecht habe mit dem Interview zum Sturz Haseloffs aufgerufen, analysierte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann. Haseloff habe immer fest zur Koalition gestanden. Nun sei die Zeit, „dass die Vernünftigen in der CDU aufstehen“.

Mehr zum Thema 1/

Kurze Zeit später war es dann Haseloff selbst, der aufstand. Er zitierte Stahlknecht für 14 Uhr in die Staatskanzlei und händigte ihm in seinem Arbeitszimmer eine Entlassungsurkunde aus. Dem Vernehmen hat Stahlknecht die Entscheidung gefasst aufgenommen und nach wenigen Minuten das prunkvolle Gebäude wieder verlassen. Die Staatskanzlei versandte kurze Zeit später dann eine geharnischte Pressemitteilung. Als Grund für die Entlassung wurde angegeben, dass Stahlknecht unabgestimmt „öffentlich den Koalitionsbruch“ in den Raum gestellt habe, während der Ministerpräsident sich um deren Rettung bemühte. Sachsen-Anhalt befinde sich in der „schwierigsten Phase der Überwindung einer Pandemie bisher unvorstellbaren Ausmaßes“ und benötige eine handlungsfähige Regierung, hieß es. Das Vertrauen Haseloffs in den Innenminister sei jedoch „so schwer gestört, dass er der Landesregierung nicht weiter angehören kann“.

Frustrierte, Unberechenbare, Irrlichternde

Die Folgen dieser Entscheidung zu kalkulieren, traute man sich am Freitag selbst in der Staatskanzlei nicht zu. Denn Stahlknecht ist auch der CDU-Landesvorsitzende. „Die spannende Frage wird sein: Wagt Stahlknecht den Machtkampf in der CDU-Fraktion?“, prognostiziert ein Koalitionär. Dort sitzen sowohl Haseloff und Stahlknecht. Große Autorität hat jedoch keiner von beiden. In der sachsen-anhaltischen CDU-Fraktion gibt es schon seit Jahren niemanden mehr, der Autorität hat, denn die Fraktion besteht zu nicht unwesentlichen Teilen aus Frustrierten, Unberechenbaren, Irrlichternden und solchen, die lieber mit der AfD zusammenarbeiten würden als mit SPD oder Grünen. Die genannten Merkmale können auf einzelne Personen auch mehrfach zutreffen.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. Jetzt F+ kostenlos sichern

Stahlknecht könnte also versuchen, sich in dieser Truppe Rückhalt zusammen zu klauben. Allerdings hatte die Fraktion auch ihn bereits gedemütigt. Nach der gescheiterten Berufung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt zum Staatssekretär im Innenministerium hatte Stahlknecht eine Vertrauensfrage unter den Abgeordneten nur knapp überstanden.

Machtkampf auf offener Bühne

Der Vorgang im Spätherbst 2019 leitete den Prozess ein, an dessen Ende Reiner Haseloff zum CDU-Spitzenkandidaten erklärt wurde und nicht, wie geplant, Holger Stahlknecht. Zwischen beiden Politikern herrschen seit Jahren Misstrauen und Rivalität: Hier der ostdeutsche Physiker Haseloff, christlich-katholisch bis in die Knochen und ein strikter Feind jeglicher Flirts mit dem politischen Rändern. Dort der extravagante Jurist Stahlknecht aus Westdeutschland, Freund der Jagd und der Oper, ausgestattet mit der Gabe zu ebenso geschliffenen wie unterhaltsamen Formulierungen, aber eben auch mit einem Hang zum Leichtsinn. Es gibt viele in Magdeburg, die Stahlknecht für einen politischen Spieler halten und seinen Schwüren, dass er mit der AfD nicht zusammenarbeiten wolle, nie Vertrauen geschenkt haben. Mit seinem Interview hat Stahlknecht jedenfalls den schwelenden Verdacht genährt, dass er den Streit über die Rundfunkgebühr nutzen könnte, um die Frage der Spitzenkandidatur noch einmal aufzuschnüren.

Die nächsten Tagen könnten nun zu bemerkenswerten Szenen in Magdeburg führen. Es könnte sich auf mehr oder minder offener Bühne klären, wer von beiden der Stärkere ist: Ministerpräsident Haseloff oder der CDU-Landesvorsitzende Stahlknecht. Erste Rückmeldungen aus der Partei sprachen dem Vernehmen nach nicht unbedingt für Stahlknecht.

Bleibt diese Machtfrage vorerst offen, könnte Stahlknecht am kommenden Dienstag gemeinsam mit Haseloff im Koalitionsausschuss sitzen. Dort soll ein, vielleicht letzter, Versuch unternommen werden, den Streit um die Rundfunkgebühr beizulegen und die Koalition zu retten.