Die CDU in Südthüringen legt sich mit der Parteispitze an: Weil diese ein Ausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen eingeleitet hat, will man eine stellvertretende Bundesvorsitzende aus der Partei werfen.

Die Südthüringer CDU hat stets deutlich gemacht, dass sie nichts von einem Parteiausschluss Hans-Georg Maaßens hält. Bei der Bundestagswahl vor gut zwei Jahren hatten vier Kreisverbände aus dem Freistaat den früheren Verfassungsschutzchef als CDU-Direktkandidaten für ihre Region geholt, in der Hoffnung, damit die AfD in Schach zu halten. Am Ende siegte bekanntlich die SPD, die mit dem Olympiasieger und mehrfachen Weltmeister im Biathlon Frank Ullrich angetreten war. Maaßen wiederum holte nur wenige Stimmen mehr als der AfD-Kandidat, bei den Zweitstimmen lag die CDU in seinem Wahlkreis gar zehn Prozentpunkte hinter der AfD. Seine Niederlage räumte er schließlich ein, versprach aber, der Region erhalten zu bleiben.

Die CDU in Südthüringen, insbesondere in den Landkreisen Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen, hadert nun mit dem am Montag in die Wege geleiteten Parteiausschlussverfahrens gegen Maaßen. „Viele ‚einfache‘ Mitglieder vor Orte stellen sich die Frage, ob die Zielstellung hier die richtige ist“, schreibt der Kreisvorsitzende der CDU Hildburghausen/Henneberger Land, Christopher Other. Vielmehr stelle für die Parteibasis „das wiederholte, parteischädigende Verhalten von Karin Prien ein wesentliches Problem dar“.

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende habe „nachhaltig und medienwirksam versucht“, gegen demokratisch zustande gekommene Entscheidungen der CDU zu agieren. Dieses „unsägliche Verhalten“ schlage sich bereits in Parteiaustritten vor Ort nieder. Bevor weitere negative Folgen entstünden, müsse sie deshalb aus der Partei ausgeschlossen werden.

Es geht um einen Auftritt bei Markus Lanz

Insgesamt 21 CDU-Mitglieder, darunter Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende aus Südthüringen, forderten deshalb am Donnerstag den CDU-Bundesvorstand auf, ein Parteiausschlussverfahren gegen Prien einzuleiten. Prien, die auch Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ist, hatte Maaßen mehrfach entschieden kritisiert. Konkret werfen die Südthüringer CDU-Mitglieder ihr vor, in der Talkshow „Markus Lanz“ vor der Bundestagswahl 2021 indirekt dazu aufgerufen zu haben, Maaßen nicht zu wählen.

Prien antwortete damals auf die Frage, ob sie Maaßen wählen würde: „Sagen wir mal so: Ich bin von Leistungssportlern immer wieder fasziniert.“ Die CDU in der Region interpretiert das als Aufruf, den politischen Gegner, also den SPD-Kandidaten Ullrich, zu wählen. „Damit liegt eindeutig parteischädigendes Verhalten im Sinne des Paragraph 12 des Status der CDU Deutschlands vor, das entsprechend zu ahnden ist“, heißt es in dem der F.A.Z. vorliegenden Schreiben.

Nur wenn das Verfahren schnell eingeleitet werde, könne „aus Sicht der Unterzeichner und einer überwältigenden Mehrheit der Basis vor Ort weiterer Schaden“ von der Partei abgewendet werden, sagte der Kreisvorsitzende Other. Maaßen war zuletzt als „Bürgerbeauftragter“ für die CDU in Schmalkalden-Meiningen tätig. Auch eine abermalige Kandidatur für den Bundestag hat er bisher nicht ausgeschlossen.