Hans Filbinger : Kein Opfer der Nazis

Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger (CDU) hat offenbar schon kurz nach der Machtübertragung an Hitler im Sommer 1933 einen Aufnahmeantrag in die NSDAP gestellt. Dieser wurde nur wegen eines Aufnahmestopps nicht bewilligt. Zudem war Filbinger im selben Jahr auch schon Mitglied des paramilitärischen NSDAP-Kampfverbands, der „Sturmabteilung“ (SA).

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Zu diesem Befund gelangten Fachleute des Stuttgarter Landesarchivs nach der Auswertung eines bislang nicht erschlossenen Aktenbestands. Die Akte enthält die Studienbücher Filbingers und seine Anmeldung zum ersten juristischen Staatsexamen aus dem Jahr 1936. Die „Badische Zeitung“ hatte das 98 Seiten umfassende Aktenkonvolut zuerst ausgewertet.

Der im April 2007 verstorbene Filbinger hatte zu Lebzeiten behauptet, er sei erst 1937 in die NSDAP eingetreten, weil in der Diktatur sonst kein berufliches Fortkommen möglich gewesen wäre. Die SA-Mitgliedschaft hatte er mit der Überführung des „Wehrsportverbundes der Freiburger Universität“ in die SA erklärt.

In seiner 1987 erschienenen Autobiographie „Die geschmähte Generation“ rechtfertigte Filbinger seine NSDAP-Mitgliedschaft mit der Denunziation eines „Gaugruppenleiters“, der ihn als „politisch nicht zuverlässig“ bezeichnet hatte. „Man musste die vorgeschriebenen Pflichtübungen erbringen, um weitermachen zu können“, schrieb Filbinger. Folglich habe er 1937 den Antrag auf Aufnahme in die NSDAP gestellt.

Der stellvertretende Leiter des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, Albrecht Ernst, sagte, Filbingers Verhalten könne auch ein Ausdruck von Opportunismus gewesen sein, weil er sich Vorteile für die Finanzierung des Studiums erhofft habe. Vom zweiten Semester an habe er eine finanzielle Unterstützung zum Studium bekommen. Filbinger war von 1966 an baden-württembergischer Ministerpräsident. 1978 trat er zurück, weil er als Marinerichter an mehreren Todesurteilen von Soldaten mitgewirkt hatte, was er bestritten hatte.