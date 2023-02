Sitzstreik in Hannover: Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren am Dienstag auf der Hildesheimer Straße am Aegidientorplatz den Verkehr. Bild: dpa

Herr Oberbürgermeister, die „Letzte Generation“ hat ihre Aktionen in Hannover vorübergehend ausgesetzt und ist in Verhandlungen mit der Stadt eingetreten. Was ist das Ergebnis dieser Gespräche?

Die zahlreichen Straßenblockaden ha­ben auch in Hannover zu einer Polarisierung der Stadtgesellschaft geführt. Ich habe daher am Dienstag mit der Führung der „Letzten Generation“ Ge­spräche aufgenommen. Wir waren uns inhaltlich darüber einig, dass mehr für den Klimaschutz getan werden muss und die bisherigen Maßnahmen nicht zufriedenstellend sind. Die konkrete Bitte an mich lautete, die Forderung nach einem Gesellschaftsrat in Form eines Briefes an die demokratischen Fraktionen des Bundestags zu unterstützen. Das werde ich tun. Im Gegenzug beendet die „Letzte Generation“ ihre Straßenblockaden in Hannover. Darauf haben wir uns am Donnerstagnachmittag geeinigt.