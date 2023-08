Bei Prüfungen ohnehin schon verboten: Von Schülern vor der Abiturprüfung abgegebene Smartphones an einer Schule in Oldenburg im April Bild: dpa

In vielen Schulen gehört es zu den Ritualen zu Beginn eines Schultags, die Handys für die Zeit des Unterrichts abzugeben. Das anfängliche Murren der Schüler hat nachgelassen, der ein oder andere hat sogar die Vorteile eines kurzzeitigen digitalen Verzichts für sich entdeckt. In der Regel entscheiden die Schulkonferenzen darüber, ob das Handy im Unterricht und auch in den Pausen stumm bleibt.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will prüfen, ob die Handynutzung in Grundschulen durch einen Erlass verboten wird. Kinder brauchten dringend Räume, in denen sie sich auch ohne digitale Endgeräte bewegen könnten – auch in den weiterführenden Schulen, sagte Prien am Sonntag der F.A.Z. Die ständige Nutzung und die stetige Präsenz auf Plattformen und in sozialen Medien beeinflussten das Sozialverhalten der Kinder äußerst negativ.

Kinder spielten weniger miteinander, sprächen weniger miteinander und verlagerten ihre Kommunikation selbst dann in den digitalen Raum, wenn sie zusammen seien. Die negativen Folgen sind für Prien vor allem im Vorschulalter in den Kitas zu erkennen. Dort hätten die ­Handys wirklich nichts zu suchen. Sie wirkten sich negativ auf Sprachfähigkeit, Motorik und Sozialverhalten aus.

Nur Bayern hatte bislang ein Handyverbot

Es sei ein starkes gesellschaftliches Bewusstsein dafür vonnöten, was Kinder im Kleinkind- und Grundschulalter wirklich brauchen. Sie seien auf viel Zuwendung angewiesen, auf Eltern, die mit ihnen sprechen und ihnen vorlesen und einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit Endgeräten und sozialen Medien gewährleisten könnten. Stärker als bisher will die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende alle Beteiligten dafür gewinnen, Kindern handyfreie Räume zu sichern: die Eltern, die Schulen, die Gesellschaft.

In den Schulen sieht Prien eine wachsende Bereitschaft, klare Regeln für die Handynutzung festzulegen. Viele Schulen hätten die Diskussionen in den Schulkonferenzen, in denen Eltern, Lehrer, Schüler und Schulleitung vertreten seien, schon hinter sich, berichtet die Ministerin.

An Frankreichs Schulen dürfen nach einem Parlamentsbeschluss von 2018 alle Schüler bis zum Alter von 15 Jahren keine Mobiltelefone benutzen. In Deutschland hatte nur Bayern bis zum Beginn des Schuljahrs 2022/23 ein generelles Handynutzungsverbot verhängt, nun legt aber auch dort jede Schule selbst die Regeln fest. Manche Schulen haben nur für den Unterricht ein Handyverbot erlassen, weshalb die Geräte ausgeschaltet bleiben müssen. Andere setzen das Verbot auch auf dem Pausenhof durch. Vor allem soll damit dem Austausch von Porno- und Gewaltvideos vorgebeugt werden.

Jedes vierte Kind kann nicht mehr hüpfen

Die Mitnahme von Handys jedoch darf weder durch ein Ministerium noch durch die Schule grundsätzlich verboten werden, das wäre ein Verstoß gegen die allgemeine Handlungsfreiheit (Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes). Die Wegnahme eines Handys durch einen Lehrer ist in zwölf Bundesländern geregelt und erlaubt, wenn der Bildungsauftrag der Schule durch die Nutzung gestört wird.

Nur in Baden-Württemberg, Bremen, im Saarland und in Sachsen-Anhalt fehlen dazu Regelungen. In Brandenburg findet sich auch eine ausdrückliche Bestimmung über den Zeitraum, in dem das Smartphone einbehalten werden darf: Es muss spätestens am Ende der Unterrichtsstunde oder nach Ende des Unterrichtstages zurückgegeben werden.

In einer Kinder- und Jugendstudie hat der Branchenverband Bitkom im vergangenen Jahr berichtet, dass 66 Prozent der sechs bis neun Jahre alten Kinder und 92 Prozent der zehn bis zwölf Jahre alten Schüler ein Handy nutzen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät in ihren Elterninformationen dazu, Kindern unter neun Jahren kein eigenes Handy zur Verfügung zu stellen. Schon im Untersuchungsjahr 2016/17 kam die Stuttgarter Einschulungsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass jedes vierte Kind nicht mehr hüpfen kann. Normalerweise sollten Vorschulkinder sieben Hüpfer hintereinander auf einem Bein schaffen und einen Satz nachsprechen können.

Folgen des digitalen Konsums durch Lockdowns verstärkt

Die motorischen Auffälligkeiten bei Kita- und Vorschulkindern nehmen ebenso zu wie das Übergewicht. Für Kinder aus Familien mit niedrigem Sozialstatus gilt das noch viel mehr. Sie leiden fünf Mal häufiger an krankhafter Fettleibigkeit als Kinder aus wohlhabenderen Familien.

Während der Corona-Lockdowns haben sich all diese negativen Folgen des starken digitalen Konsums noch einmal erheblich verstärkt. Der Bewegungsspielraum von Kindern ist immer enger geworden, sie sind kaum noch draußen, fahren nicht Fahrrad und spielen weniger draußen.

In den Vereinigten Staaten nutzen Kinder unter zwei Jahren Bildschirmmedien durchschnittlich 49 Minuten pro Tag, bei Kindern im Alter von zwei bis vier Jahren liegt der Wert schon bei 2,5 Stunden, bei Acht- bis Zwölfjährigen bei 5,5 Stunden und bei 13 bis 18 Jahre alten Jugendlichen bei 8,5 Stunden. In Deutschland liegen die Werte derzeit noch etwas niedriger, die Entwicklung geht aber in eine ähnliche Richtung. Auch in Deutschland erreichen viele Kinder nicht mehr das von der Weltgesundheitsorganisation geforderte Mindestmaß an Bewegung von einer Stunde.