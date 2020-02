Mutmaßlicher Todesschütze : Hanauer, Bankkaufmann und Verschwörungstheoretiker

Tatort: Beamte der Spurensicherung gehen in ein Haus am Heumarkt in Hanau Bild: dpa

Wenige Stunden nach der Bluttat von Hanau mit insgesamt elf Toten füllen sich die sozialen Netze mit Hinweisen zu dem mutmaßlichen Schützen. Dort wird Tobias R. mit vollem Namen genannt, viele Nutzer haben ein Video hochgeladen, das R. am 14. Februar auf Youtube veröffentlicht hat, in dem sich der Mann an Amerikaner wendet.

Das Video hat eine Spielzeit von 82 Sekunden und trägt als Titel seinen vollen Namen. Es zeigt einen schätzungsweise 40 Jahre alten Mann mit weißem Hemd und schwarzem Sakko in einem Zimmer sitzend, hinter sich ein Bett, ein Sessel und ein Schrank, in dem etwa zwei Dutzend Aktenordner ordentlich aufgereiht stehen. Der Raum wirkt aufgeräumt, der Mann sieht wie ein gewöhnlicher Büroarbeiter aus.

„This is my personal message to all Americans“, spricht er zu Anfang der Aufnahme mit deutschem Akzent in die Kamera, dies sei seine persönliche Botschaft an alle Amerikaner. Dann folgt die in stockendem Stakkato vorgetragene Botschaft: Amerika stünde unter der Kontrolle von unsichtbaren Geheimgesellschaften, die die Gedanken anderer steuern könnten und ein System moderner Sklaverei aufrecht erhielten. In Amerika gebe es geheime, unterirdische Militärbasen, in denen kleine Kinder gefoltert und getötet und teils der Teufel selbst verehrt werde. Die Mainstreammedien hätten davon keine Ahnung, und auch der Betrachter seines Videos müsste es vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal aus anderen Quellen hören, bevor er es glauben wolle, doch nun wisse er es immerhin. Es sei die Pflicht aller Amerikaner, diese Basen zu finden und zu stürmen und diesem Albtraum ein Ende zu machen. Seine abschließende Botschaft an die Zuschauer: „Fight now“ – „Kämpft jetzt“.

Unter dem Video findet sich ein Link auf eine Homepage, deren Adresse ebenfalls den vollen Namen des mutmaßlichen Täters trägt und unter einer deutschen Domain registriert ist. Wer die Seite – die mittlerweile offline ist – geöffnet hat, hat als Erstes einen Weißkopfseeadler mit stechenden Augen und weit ausgebreiteten Flügeln und scharfen Krallen vor dunkelbraunem Hintergrund gesehen. Unter „Zur Person“ gibt der Mann an, er sei 1977 in Hanau geboren, dort aufgewachsen und zur Schule gegangen.

Nach dem Abitur habe er Zivildienst abgeleistet, wobei der Zivildienst in Anführungszeichen gesetzt hat. Anschließend habe er eine Lehre zum Bankkaufmann in Frankfurt gemacht. „ Im Wintersemester des Jahres 2000 habe ich ein BWL-Studium in Bayreuth begonnen, welches ich im Frühjahr 2007 erfolgreich abschließen konnte.“

Unter „Links“ zeigt sich indes nichts. Gleiches gilt für „Downloads“ und „Videos“. Zu lesen ist lediglich der Hinweis auf fehlende Rechte zum Zugang.