Hamburger Synagoge : Neue Normalität im jüdischen Leben?

Die Jüdische Gemeinde in Hamburg möchte die 1938 zerstörte Bornplatz-Synagoge wieder aufbauen. Aus der Politik kommt Unterstützung. Doch es gibt auch Kritik an dem Projekt. Kann die Debatte Gutes bewirken?

Gedenken an die Pogromnacht 1938: Eine Lichttafel erinnerte vor 13 Jahren in Hamburg an die zerstörte Synagoge am Joseph-Carlebach-Platz. Bild: Picture-Alliance

In Hamburg soll eine 1938 in der Reichspogromnacht zerstörte Synagoge wiederaufgebaut werden. Die 1906 eingeweihte Bornplatz-Synagoge war einst die größte in ganz Norddeutschland. Die Jüdische Gemeinde wünscht sich den Wiederaufbau, aber auch die Kritik an dem Projekt ist immer lauter geworden. Doch in der Stadt und aus der Politik bleibt die Unterstützung für die Pläne der Gemeinde ungebrochen groß.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Sogar der Debatte um den Wiederaufbau selbst glauben manche etwas abgewinnen zu können. „Die Diskussion über den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge strahlt weit über die Stadt Hamburg hinaus“, sagt Felix Klein im Gespräch mit der F.A.Z., er ist der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. „Wir sollten das Potential dieser Debatte nutzen.“ Sie zeige, sagt Klein, wie stark unsere Gesellschaft in ihrer kritischen Reflexion geworden sei. „Vor 20 Jahren wäre so eine Diskussion gar nicht aufgekommen.“