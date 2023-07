Hamburger „Feuersturm“ : An das Inferno erinnern

In Hamburg verbrannten vor 80 Jahren Tausende bei den Luftangriffen der Alliierten. Zeitzeugen berichten von unermesslichem Leid. Waren die Angriffe trotzdem gerechtfertigt? In der Stadt wird darüber kaum diskutiert.

Irgendwann brachten ihre Eltern Regina Kegebein nicht mehr im Schlafanzug ins Bett, sondern in normalen Kleidern. Weil sie nachts ohnehin wieder in den Luftschutzkeller mussten. So oft gab es Fliegeralarm in dieser Zeit. Der Luftschutzkeller befand sich im Haus gegenüber, in der kleinen Straße im Stadtteil Borgfelde im Osten Hamburgs. Manchmal trugen ihre Eltern die Sechsjährige danach schlafend wieder in ihr Bett. Aber diese Nacht war anders. Die Erschütterungen waren heftiger.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Irgendwann riss jemand die Tür auf und schrie: „Alle raus. Euer Haus brennt schon!“ Draußen war Chaos, alles brannte, verkohlte Balken ragten aus den Dächern, irgendjemand nahm Kegebein auf den Arm, lief mit ihr durch die brennende Straße bis zu einem Schulgebäude, das kein Feuer gefangen hatte. Die Mutter rannte in die entgegengesetzte Richtung. In jener Nacht brach ein Inferno über Hamburg herein. Schon davor hatte es viele Luftangriffe gegeben, doch nie waren sie so heftig gewesen. Gomorrha, so nannten die Alliierten die Operation. Die gleichnamige Stadt wird in der Bibel wegen ihrer Sündhaftigkeit zerstört.