Bürgerschaftswahl 2020 : Wie die Grünen in Hamburg die Macht übernehmen wollen

Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen), derzeit noch Zweite Bürgermeisterin der Hansestadt Hamburg, will es wissen: Bei der Landesmitgliederversammlung kündigt sie ihre Kandidatur als Bürgermeisterin für 2020 an. Bild: dpa

Und dann hat sie es endlich ausgesprochen. Katharina Fegebank steht am Wochenende auf der Bühne des Grünen-Landesparteitags in Hamburg, und die Erwartungen in dem prall gefüllten Saal sind so groß wie die Umfragewerte gut sind. Bislang hatte sich die Spitzenkandidatin der Grünen mit Blick auf die Bürgerschaftswahl zurückhaltend gegeben. Die Stimmung aber ist nicht nach Zurückhaltung.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Fegebank steht also auf der Bühne und wirkt angespannt. Als sie zum Ende kommt, setzt ein „Ich will“-Satz-Stakkato ein. Der entscheidende Satz ist: „Ich will im nächsten Jahr Erste Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg werden.“ Die Grünen springen von ihren Sitzen auf und applaudieren. Zum ersten Mal treten sie an, um die Macht in der Hansestadt zu übernehmen. Kurz nach ihrer Rede hat Fegebank, bislang Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin, das Peter Tschentscher persönlich geschrieben, dem Ersten Bürgermeister von der SPD. Er soll freundlich reagiert haben, heißt es bei den Grünen. Alles sei gut zwischen den beiden. Allzu überrascht dürfte er nicht gewesen sein.