Braunschweig : Name von Volkswagen-Halle wird während AfD-Parteitag abgedeckt

Volkswagen bittet um die Verdeckung des Namens der Halle in Braunschweig während des Parteitages der AfD. Bild: dpa

Vom 30. November bis 1. Dezember soll in Braunschweig in der „Volkswagen Halle“ der Bundesparteitag der AfD stattfinden. Doch das Unternehmen will nicht mit der Partei in Verbindung gebracht werden. Der AfD-Chef findet das peinlich.