Zur Baustelle: Straßen am Viadukt Riebeckplatz in Halle Bild: Picture Alliance

Am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Frankfurt/Oder und Halle/Saale, in dem die Jury sich am späten Dienstagabend schließlich für Halle entschieden hat. In der Händel-Stadt wird eines der größten Investitionsprojekte der Bundesregierung entstehen: Das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Für 200 Millionen Euro soll dort bis 2028 ein „Gebäude mit einer herausgehobenen modernen Architektur“ gebaut werden und als Ort der Forschung und Begegnung rund um das Thema gesellschaftliche Transformation jährlich rund eine Million Besucher anlocken.

Auch Eisenach, Jena und Leipzig, das sich mit Plauen bewarb, hatten sich Hoffnung auf den Titel gemacht. Frankfurt/Oder, dessen Bewerbung nicht nur von Brandenburg, sondern auch Berlin und Mecklenburg-Vorpommern unterstützt wurde, hatte lange als Favorit gegolten. Doch dann kristallisierte sich Halle als Stadt der Transformation und vielfältiger Brüche, sowie mit seiner zentralen Lage in Deutschland als Sieger heraus. Die Entscheidung in der 15 Mitglieder zählenden Jury, zu der unter anderen die einstige Stasiunterlagen-Beauftragte Marianne Birthler, Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck und der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière gehörten, fiel nach einer zehn Stunden langen Sitzung.