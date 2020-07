Halle-Prozess : Stephan B. zeigt keine Reue

Drei Tage vor der Tat, sagt Stephan B. am Dienstag vor Gericht, hätten ihn in der Bahn drei dunkelhäutige Personen zur Seite gedrückt. „Sie benehmen sich wie die Eroberer, die sie sind.“ Stephan B. lacht immer wieder abschätzig, wenn die Richterin ihn fragt, warum die Flüchtlingskrise für ihn und seine Tat von so großer Bedeutung sei. „Es sind Eroberer aus dem muslimischen Kulturkreis“, sagt er. Er sei eine Person, die am unteren Rand der Gesellschaft stehe. Und wenn andere ins Land kämen, rutsche er aus dieser Gesellschaft.

Gleich zu Anfang des Prozessauftakts hatte Stephan B. klar gemacht, dass er sich äußern will. Ihm wird vorgeworfen, am 9. Oktober 2019 versucht zu haben, die Synagoge in Halle zu stürmen. Er schoss auf die Tür, doch kam nicht durch. Danach erschoss er zwei Personen und floh aus der Stadt. B. filmte seine Taten und streamte sie live ins Internet.

Als Stephan B. in den Gerichtssaal geführt wird, sind seine Hände und seine Füße gefesselt. Er trägt eine Gesichtsmaske, schirmt sich aber nicht ab. Er schaut ernst in die Objektive der Fotografen. Er trägt schwarze Jacke und Hose, auch schwarze Turnschuhe. Dann wird das Verfahren eröffnet.

Vorbild war das Attentat von Christchurch

Stephan B. zeichnet von sich selbst das Bild eines Einzelgängers. Keine Freunde, Hänseleien in der Schule, kein Sport. Aber das Internet habe ihn interessiert. B. machte Abitur, fing in Magdeburg an zu studieren, wechselte das Fach. Dann erkrankte B., es ging ihm gesundheitlich schlecht. Er zog sich noch weiter zurück, brach das Studium ab, lebte wieder in seinem Kinderzimmer.

Und dann kamen das Jahr 2015 und die Flüchtlingskrise. B. macht deutlich, dass dieses Jahr für ihn alles änderte. Millionen Araber seien ins Land gekommen. Nachdem sie früher versucht hätten, das Land zu erobern, seien sie nun eingeladen worden. Er sei dadurch nicht verängstigt gewesen, sondern wütend, weil kein Widerstand geleistet worden sei. Der Richterin sagt B.: „Sie wurden vielleicht noch nie von einem Muslim dumm angemacht. Ich schon.“

Warum er eine Synagoge angegriffen habe, wenn er doch Muslime hasse? Während der Flüchtlingskrise verfestigt sich auch sein Hass auf Juden. Die „semitische Weltsicht“ besage, dass alle Menschen gleich seien, also auch Muslime, sagt Stephan B.

Schon 2015 habe er sich eine Waffe besorgt. Von 2016 an habe er dann selbst mit einem 3-D-Drucker Waffen gebaut, auch das Pulver habe er selbst hergestellt. Er habe sich diese zunächst zur Selbstverteidigung zugelegt, gegen Muslime und Schwarze. B. spricht die ganze Zeit über akzentuiert. Er wirkt nicht unsicher oder eingeschüchtert, als er all das über sich und seine Taten erzählt.

Das Gericht verhandelt einen der schwersten antisemitischen Anschläge der deutschen Nachkriegsgeschichte. Im April hatte die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Stephan B. erhoben. Die Anklageschrift, die der Oberstaatsanwalt am Dienstag verliest, ist lang und umfangreich. Weil B. seine Taten mit einer Kamera, die er an seinem Helm befestigt hatte, gefilmt hatte und live im Internet übertrug, sind die Taten, aber auch B.s Reaktionen und Kommentare sehr gut dokumentiert. Auch das macht den Anschlag von Halle so monströs, eindringlich und erschreckend.

B. folge einer antisemitischen und rassistischen Gesinnung, heißt es in der Anklage. Er fühle sich etwa von Juden aus dem Leben gedrängt. Aus seiner Sicht sollte die Gruppe, zu der B. sich zugehörig sieht, verdrängt werden. Dagegen wollte er etwas unternehmen. Vorbild war das Attentat von Christchurch auf zwei Moscheen. Er habe seine Taten gefilmt, um möglichst viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu bekommen, sagt der Oberstaatsanwalt. Er habe Nachahmer zu ähnlichen Taten anstiften wollen.

Pflichtverteidiger spricht von verborgenen Kräften

Stephan B. werden eine ganze Reihe von Taten vorgeworfen, die schwerste: zweifacher Mord. Erst habe B. die Fußgängerin Jana L. und kurz darauf in einem Döner-Imbiss Kevin S. erschossen. Außerdem wird ihm achtfacher versuchter Mord vorgeworfen. 68 Menschen habe er insgesamt töten wollen; allein in der Synagoge befanden sich zum Tatzeitpunkt 52 Personen.

Strafrechtlich gilt der Versuch, diese zu ermorden, als eine Tat. In beinahe allen Fällen werfen die Ermittler B. niedrige Beweggründe vor, denn fast alle Menschen, die er umbringen wollte, habe er ausgewählt, weil sie in seinen Augen ausländischer Herkunft gewesen seien. Außerdem werden B. unter anderem fahrlässige und gefährliche Körperverletzung, versuchte räuberische Erpressung mit Todesfolge, schwere räuberische Erpressung und Volksverhetzung vorgeworfen. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Zuständig für den Prozess ist das Oberlandesgericht Naumburg, wegen der notwendigen Sicherheitsregeln und der Größe des Saals wird aber im Landgericht Magdeburg verhandelt. Der Prozessbeginn verzögerte sich um knapp zwei Stunden. Die Einlasskontrollen für Besucher und Journalisten zogen sich über viele Stunden.

Geleitet wird der Prozess von Ursula Mertens. Sie ist seit 2019 Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Naumburg. Für Mertens ist es das erste Gerichtsverfahren dieser Größenordnung; seit 20 Jahren aber verhandelt sie Strafprozesse, wenn auch nicht mit so vielen Prozessbeteiligten.

Die Verteidigung des Angeklagten übernimmt der Rechtsanwalt Hans-Dieter Weber aus Karlsruhe. Er ist Stephan B. als Pflichtverteidiger zugewiesen worden. Weber äußerte sich bislang kurz zu seinem Mandaten. „In seinem Weltbild ist es halt so, dass er andere verantwortlich macht für seine eigene Misere und das ist letztendlich der Auslöser für dieses Handeln – und natürlich Taten.“ Zum Weltbild seines Mandaten sagte Weber, dieser sehe Kräfte am Werk, die im Verborgenen wirkten, aber sehr einflussreich seien und auf die Politik einwirken könnten.