Prozess gegen Halle-Attentäter : Sein Leben im Netz bleibt im Dunkeln

Ein Jahr und vier Tage ist es her, dass Stephan B. in Kampfmontur und schwer bewaffnet durch die Innenstadt von Halle zog, versuchte, an Jom Kippur in die vollbesetzte Synagoge einzudringen und als das nicht gelang, zwei Menschen tötete. Dabei hat er sich selbst gefilmt und so hat er es am ersten Tag des Prozesses gegen ihn vor Gericht gestanden. Nun, an Tag 16 des Prozesses und vier Monate nach Beginn, sitzt Stephan B. weiterhin auf seinem Stuhl, zwischen seinen beiden Anwälten, ihm gegenüber eine fünfreihige Armada von Nebenklägeranwalten.

Stephan B. ist 28 Jahre alt, schmal, und als der Ballistiker an diesem Tag Grafiken zu Geschwindigkeit und Einschusswinkeln von Geschossen zeigt, beugt er sich interessiert vor, zu dem kleinen Monitor auf seinem Tisch, und grinst leicht.