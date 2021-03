Kein Name genannt : Haftbefehl gegen Beschuldigten in Maskenaffäre erlassen

FFP2-Masken bei einer Endkontrolle bei der Firma Medical Protection in Karlsruhe am 3. Februar Bild: dpa

In der Maskenaffäre um Korruptionsverdacht gegen Politiker hat die Generalstaatsanwaltschaft München einen Haftbefehl beantragt. Einer der Beschuldigten in dem Komplex sei am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Einen Namen des Verdächtigen nannten die Ermittler nicht. Der Haftbefehl richte sich aber nicht gegen den langjährigen CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter Sauter oder den früher für die CSU im Bundestag sitzenden Abgeordneten Georg Nüßlein Nüßlein, äußerte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Beide sollen hohe Provisionszahlungen im Zusammenhang mit Maskengeschäften kassiert haben.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft lag ein zunächst nicht benannter Haftgrund gegen den Tatverdächtigen vor, dies könnten etwa Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr sein. Zwischenzeitlich seien „in größerem Umfang“ auch vermögenssichernde Maßnahmen veranlasst worden. In dem Komplex hatte die Generalstaatsanwaltschaft zuletzt ihre Ermittlungen auf fünf Verdächtige ausgeweitet.

Nüßlein ist inzwischen aus der CSU ausgetreten, will aber noch bis zur Wahl im September sein Bundestagsmandat behalten. Sauter ist aus der CSU-Fraktion im Landtag ausgetreten und hat seine Parteiämter niedergelegt. Beide haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Affäre hat die Unionsparteien in eine tiefe Krise gestürzt. Auch der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel erhielt eine Provision für ein Maskengeschäft. Er trat inzwischen aus der CDU aus und gab sein Bundestagsmandat zurück. CDU und CSU wollen wegen der Affäre nun die Transparenzregeln für Abgeordnete verschärfen.

„Greifbare Anhaltspunkte für Bestechlichkeit“

Das Thüringer Landeskriminalamt durchsucht seit Donnerstagvormittag auch die Wahlkreisbüros und Wohnräume des ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann in Südthüringen und Brandenburg sowie sein einstiges Bundestagsbüro in Berlin. Die Ermittler prüfen unter anderem den Verdacht der Bestechlichkeit von Mandatsträgern, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Jena mit. Sie hatte bereits am 20. März ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen Hauptmann eingeleitet. Der Behörde zufolge gebe es inzwischen „greifbare tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür, dass Hauptmann seine Funktion als Bundestagsabgeordneter genutzt habe, um sich für die Lieferung von Mund-Nasenschutz-Masken von einer Firma im Raum Frankfurt am Main, die mit Medizinprodukten handelt, „Provisionszahlungen für die Vermittlungstätigkeit versprechen zu lassen“.

Demnach soll Hauptmann über eine von ihm gegründete Gesellschaft später für geleistete Vermittlungstätigkeit 997.000 Euro in Rechnung gestellt haben, welche die Firma auch tatsächlich bezahlte. Das Thüringer Oberlandesgericht ordnete inzwischen an, das mutmaßliche Provisionskonto einzufrieren beziehungsweise die Summe zu beschlagnahmen. Gegen das Unternehmen werde ebenfalls ermittelt, in diesem Fall wegen des Verdachts der Bestechung von Mandatsträgern, so die Jenaer Behörde. Die Ermittler durchsuchten am Donnerstag auch die Räume des Händlers und der dort Verantwortlichen.

Der 36 Jahre alte Hauptmann, der zwei Mal für die CDU ein Direktmandat in Südthüringen gewann, hatte bisher bestritten, eine Provision für die Masken-Vermittlung bekommen zu haben. Gleichwohl hatte die Frankfurter Firma 7000 Euro an den CDU-Kreisverband gespendet, dem Hauptmann bis Mitte März vorstand. Die Thüringer CDU hatte die Spende nach Bekanntwerden an die Bundestagsverwaltung weitergeleitet.

Darüber hinaus ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft auch wegen Hauptmanns Engagement für zweifelhafte Regime wie Aserbaidschan, aber auch Vietnam und Taiwan, deren Regierungen in der Vergangenheit mehrfach teure Anzeigen in Hauptmanns Wahlkreiszeitung „Südthüringen-Kurier“ geschaltet hatten. Hauptmann hatte am 11. März sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt, offiziell, um Schaden von seiner Familie abzuwenden.

Die Thüringer CDU sicherte den Ermittlern am Donnerstag „uneingeschränkte Unterstützung“ zu. „Transparenz und Aufklärung war in diesem Fall von Beginn an unser Ziel“, sagte Generalsekretär Christian Herrgott. „Wir selbst hatten als Partei nach Bekanntwerden der Vorwürfe gehandelt und unter anderem in allen Thüringer Kreisverbänden sämtliche Spenden der letzten beiden Jahre geprüft.“