Grenzkontrollen : Europa im Recht

Was im März notwendig war, darf den Mai nicht überdauern: Die Änderung des Ein- und Ausreiseregimes an den EU-Binnengrenzen war überfällig.

Not kennt nicht jedes Gebot, aber Not kennt auch nicht jedes Verbot. Insofern war es allerhöchste Zeit, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer am Mittwoch ein Einsehen hatte und substantielle Änderungen des seit Mitte März geltenden Ein- und Ausreiseregimes an den EU-Binnengrenzen in die Wege geleitet hat.

Dieses produzierte in den vergangenen zwei Monaten nicht nur Bilder von abgeriegelten Straßen und durch Zäune getrennte Familienangehörige, die Erinnerungen an das Schlagbaum-Zeitalter wachwerden ließen. Mit einem Schlag war auch all das nicht mehr wahr, was sich über Jahrzehnte hinweg an grenzüberschreitender europäischer Normalität etwa dort entwickelt hatte, wo jenseits der Schlagbäume einst der Erbfeind oder der Boche gelebt hatte. Gewiss, das Infektionsgeschehen etwa in Österreich und in der Region Grand-Est ließ der Bundesregierung im März im Ergebnis keine Wahl.

Die Irritationen zwischen Deutschland und Frankreich oder Luxemburg beruhten in der Folge nicht immer auf einer bewussten Abschottungspolitik, wie sie auf regionaler französischer Ebene etwa Berlin unterstellt wurde. Dass es schon vor Monaten auch anders ging, haben die Ministerpräsidenten Laschet (CDU) und Weil (SPD) demonstriert. Weil die Verhältnisse diesseits und jenseits der Grenzen zu den Niederlanden und Belgien nicht signifikant verschieden waren, bestand kein Anlass, die Personenfreizügigkeit als eines der fundamentalen Unionsbürgerrechte mit Hilfe der Bundespolizei unverhältnismäßig einzuschränken.

So bleibt zu hoffen, dass sich die Corona-Pandemie nicht in einer Weise zurückmeldet, die abermals Ein- und Ausreisesperren erforderlich machten. Und wenn es doch neuerlich Beschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr geben sollte, dann wären diese wohl europarechtlich nur insoweit legitim, als sie derselben Logik folgten wie innerstaatliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Denn was immer man im Einzelfall für oder gegen Europarecht sagen kann: In diesem Fall hat es wirklich befriedende Funktion, denn es setzt Grenzen – der Beliebigkeit der Politik.