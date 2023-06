Kristina Hänel am 12.12.2019 auf dem Weg in ein Gießener Gericht. Bild: dpa

Die Gießener Ärztin Kristina Hänel ist in ihrem Kampf gegen die Verurteilung wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. In einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss kam die 2. Kammer des Zweiten Senats zu dem Ergebnis, dass sich der Fall erledigt hat. Die Vorschrift, auf der das Strafurteil beruhte, ist schließlich aufgehoben worden. Ausnahmsweise kann in solchen Konstellationen weiterhin ein Rechtsschutzbedürfnis bestehen. Von einem solchen Fall geht das Verfassungsgericht hier aber nicht aus.

Hänel ist Allgemeinmedizinerin und nimmt in ihrer Gießener Praxis auch Schwangerschaftsabbrüche vor. Im November 2017 wurde sie vom Amtsgericht wegen Verstoßes gegen Paragraph 219a Strafgesetzbuch verurteilt, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellte.

Der Ärztin wurde vorgeworfen, eine Internetseite betrieben zu haben, auf der sie Informationen über Abtreibungen verbreitet habe. Anstoß nahm das Gericht an einer Datei, die sowohl allgemeine Informationen zum Schwangerschaftsabbruch enthielt als auch Hinweise zu den in der Praxis vorgenommenen Methoden. Gegen ihre Verurteilung legte Hänel Rechtsmittel ein und erreichte eine Verringerung der Geldstrafe; in der Sache blieb sie aber erfolglos. Die Ärztin zog deshalb vor gut zwei Jahren nach Karlsruhe.

Hänel löste hitzige Debatte aus

Um Paragraph 219a war damals, auch ausgelöst durch Hänels Verurteilung, längst eine hitzige Debatte entstanden. Im Juni 2022 stimmte dann eine Mehrheit aus SPD, Grünen, FDP und Linken für die Abschaffung von Paragraph 219a; Union und AfD votierten dagegen. Beschlossen wurde außerdem, dass alle Verurteilungen rückwirkend aufgehoben und die laufenden Strafverfahren eingestellt würden. Auch Hänels Verurteilung wurde aufgehoben. An ihrer Verfassungsbeschwerde hielt die Ärztin fest.

Die Richter stellten nun klar, dass ihr unterdessen das Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Für die Ärztin bestehe beispielsweise keine Wiederholungsgefahr, seit die Strafvorschrift aufgehoben wurde. Andernfalls kann eine Karlsruher Entscheidung nötig sein, selbst wenn sich ein Fall erstmal erledigt hat. Aus Sicht der Richter gibt es in Hänels Fall auch kein „über den Einzelfall hinausgehendes Interesse“, die Verfassungsmäßigkeit von Paragraph 219a noch nach seinem Außerkrafttreten zu klären.

Stigmatisiert?

Hänel hatte in Karlsruhe außerdem argumentiert, dass sie trotz Aufhebung der strafgerichtlichen Urteile weiterhin als verurteilte Straftäterin bezeichnet und dadurch stigmatisiert werden könnte. Das sieht die Kammer anders. In deren Beschluss heißt es: „Mit der Aufhebung der strafgerichtlichen Verurteilung der Beschwerdeführerin und der zugrundeliegenden Strafnorm des § 219a StGB wurde die Beschwerdeführerin umfassend rehabilitiert.“

Die Debatte um das Werbeverbot führte auch zu neuen Diskussionen über die grundsätzliche Strafbarkeit von Abtreibungen. Sie ist in Paragraph 218 Strafgesetzbuch geregelt, von dem Paragraph 218a wiederum Ausnahmen normiert. Ein Abbruch ist demnach straflos, wenn sich die Schwangere beraten lassen hat, der Eingriff von einem Arzt durchgeführt wird und nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.

Eine Mehrheit der Deutschen scheint diese Regelung zu befürworten. Am Dienstagabend veröffentlichte das ZDF eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, wonach sich 54 Prozent der Befragten für eine Beibehaltung von Paragraph 218 ausgesprochen haben. 36 Prozent plädierten für eine Abschaffung des Strafrechtsparagrafen; drei Prozent forderten eine Verschärfung.