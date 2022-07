Habecks Osterpaket beschlossen : Biostrom ist die erste Bürgerpflicht

Robert Habeck (Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, am 7. Juli in der abschließenden Debatte über das „Osterpaket“ im Plenarsaal im Deutschen Bundestag. Bild: dpa

Das „Osterpaket“, das zum Sommerpaket wurde, aber dennoch eine reife Leistung bleibt, enthält vieles, auf das Deutschland lange vergeblich warten musste. Die Abschaffung der EEG-Umlage ge­hört dazu, der vereinfachte Ausbau von Wind- und Solarkraft, eine bessere Beteiligung der Kommunen und die Aktivierung der Länder.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine mit seinen energiepolitischen Kollateralschäden trug dazu bei, dass die Am­pelkoalition dem Grundgesetz ihrer Energie-Agenda eine besondere Weihe geben konnte. Die erneuerbaren Ener­gien liegen künftig nicht nur im „überragenden öffentlichen Interesse“, sondern dienen auch der „öffentlichen Sicherheit“. Das soll wohl heißen: Widerspruch ist sinnlos, Biostrom ist erste Bürgerpflicht.

Robert Habeck ist damit zwar noch nicht ganz am Ziel. Die FDP wehrte sich mit Erfolg gegen die Ankündigung, schon im Jahr 2035 sämtlichen Strom klimaneutral zu produzieren. Der Wirtschaftsminister konnte im Bundestag aber zu Recht auf Inkonsequenzen der Merkel-Ära verweisen, hoffend, dass dabei kaum jemand an seinen zweiten Koalitionspartner, die SPD, denkt und noch weniger an die vielen grünen Umweltminister in den Ländern.

Habeck sitzt nun im Glashaus

Selbst die von der FDP abgeschwächten Zielmarken verhindern aber nicht, dass Habeck im Glashaus sitzt. Seine Kritik, klimapolitische Be­schlüsse ohne die richtigen Maßnahmen hätten Deutschland im Regen ste­hen lassen, könnte nun auch die Ampelkoalition einholen.

Die Ausbauziele für erneuerbare Energien sind gigantisch. Über Ge­schwindigkeit, Strombedarf und Grundlast wird sicher noch häufig zu reden sein. Verschämt heißt es in den Tiefen der Gesetzesbegründung, dass es eine „Reihe von Unsicherheiten“ gebe.

Mit einer davon befasste sich der Bundestag noch am Abend. Kohlekraftwerke müssen her, weil die deutsche Energiepolitik im Gasnotstand vom Regen in die Traufe kommt. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass die deutsche Energiepolitik Kapriolen schlägt. Dann hoffentlich nicht wieder mit Kohle.