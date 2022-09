Habeck und Lindner : Burnout im Zentrum der Ampel

Nicht einmal ein Jahr regiert die Ampel, und der Zauber der selbst ernannten Fortschrittskoalition ist längst verflogen. Das ist einerseits den außerordentlichen Herausforderungen durch einen Krieg und seine Folgen geschuldet. Andererseits wird immer deutlicher, dass hier zwei Parteien, die sich links der Mitte sehen, mit einer FDP regieren, die das allein deswegen tut, weil es anders nicht gegangen wäre. Christian Lindner, Chef der Freien Demokraten und Bundesfinanzminister, sagt das immer deutlicher.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Will man das Fremdeln zwischen Rot-Grün und der FDP personalisieren, so stößt man unweigerlich auf Lindner und Robert Habeck, den grünen Vizekanzler.

Am 13. September waren beide auf dem Arbeitgebertag zu Gast. Lindner sprach nach dem Wirtschaftsminister und über ihn. Den „Kollegen Habeck“ erwähnte er, den „Kabinettskollegen“. Als es um die längere Laufzeit von Atomkraftwerken ging, gab sich Lindner verständnisvoll. „Es ist doch völlig klar, dass dem Robert Habeck es schwerfällt, über die Frage Kernenergie zu sprechen.“

Man macht sich das Leben schwer

Es gehe nicht darum, dass man sich „wechselseitig das Leben damit schwermacht“, sagte Lindner, dessen Partei für längere Laufzeiten ist, ganz anders als die Partei Habecks.

Aber man macht sich das Leben schwer, wobei längere Laufzeiten für Kernkraftwerke nur ein Thema sind. Lindner zählte vor den Arbeitgebern viele weitere auf: Übergewinnsteuer, kalte Progression, die Abschaffung des sogenannten Dienstwagenprivilegs. Es waren so viele, dass der Moderator ihn fragte, ob er nicht manchmal an seinen Satz aus dem Winter 2017 gedacht habe, es sei besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren. „Nein, hab‘ ich nicht, das hab‘ ich nicht, hab‘ ich nicht“, beteuerte Lindner.

Sich an den im Publikum sitzenden CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, „meinen Freund“, wendend, sagte Lindner, es habe eben damals keine Alternative gegeben, weil vor allem die CSU und deren Vorsitzender Markus Söder regierungsunwillig gewesen seien. Obwohl man in der Ampel „jeden Tag, auch öffentlich neue Koalitionsgespräche“ führe, halte die FDP es doch für besser, dafür zu sorgen, dass das Land aus der Mitte heraus statt nach links geführt werde.

Es knirscht in der Ampel und immer öfter auch laut. Besonders laut wurde es kürzlich zwischen Habeck und Lindner. Es ging um die Gaspreisumlage, also die vom Verbraucher zu zahlende Abgabe, die strauchelnde Gasimporteure stützen soll. Der Wirtschaftsminister hatte in seinem Haus unter hohem Zeitdruck einen Vorschlag ausarbeiten lassen, der aber auf viel Kritik stieß. Dass Habecks gute Umfragewerte in den Keller gingen, hatte nicht zuletzt damit zu tun.

Am Freitag der vorigen Woche trafen sich die beiden Minister mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Man war sich einig, dass die Gasumlage rechtlich stabil sei. Das würde selbst dann noch gelten, wenn große Gasimporteure verstaatlicht würden. Als Habeck dann wenige Tage später verkündete, das Finanzministerium prüfe in der Angelegenheit noch, bestritt Lindner das umgehend.

Lindners einsamer Kampf

In der FDP herrscht der Verdacht, Habeck habe für den Fall eines Scheiterns der Umlage jemanden gesucht, auf den er die Verantwortung abschieben kann: den Finanzminister. Mehr als 30 Milliarden Euro werden für die Stützung Unipers veranschlagt. Würde die Gasumlage als Finanzierungsinstrument wegfallen, müsste die Stützung des Energieimporteurs, der nun verstaatlicht werden soll, aus Steuermitteln geleistet werden. Das würde Lindners – eigenem Bekunden nach immer einsameren – Kampf um die Einhaltung der Schuldenbremse noch schwerer machen. Dieser Gedanke gefällt dem Finanzminister gar nicht.