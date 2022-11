Grünen-Politiker : Habeck und Kretschmann kritisieren Aktionen von Klimaaktivisten

Aktualisiert am

Es nütze nicht, wenn das Leben von Menschen durch Proteste gefährdet werde, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Die Aktionen schadeten der Sache, so Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann.

Die Grünen-Politiker Kretschmann und Habeck am Dienstag vor dem Neuen Schloss in Stuttgart Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) haben sich kritisch zu Klimaschützern geäußert, die sich auf Straßen festkleben. Es sei zwar gut, Bewusstsein für den Klimaschutz zu schaffen, sagte Habeck am Dienstag in Stuttgart. Doch nütze es nicht, wenn das Leben von Menschen durch Proteste gefährdet werde, betonte der Minister.

Habeck rief andererseits dazu auf, keine falschen Vergleiche anzustellen. Während die Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) Mord zum politischen Mittel gemacht hätten, handele es sich bei den Aktionen der „Letzten Generation“ lediglich um zivilen Ungehorsam. Die Dinge müssten differenziert betrachtet werden, forderte der Grünen-Politiker.

In der vergangenen Woche war nach einem Unfall einer Radfahrerin in Berlin ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr in einem mutmaßlich von Aktivisten mitverursachten Stau stecken geblieben. Das hatte die Diskussion um die Protestformen der Bewegung abermals befeuert, die Radfahrerin erlag ihren Verletzungen.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann sieht im Handeln der Klimaschützer „symbolische Aktionen, die die Rechtsordnung als Ganzes nicht infrage stellen“. Man müsse sie nicht gleich kriminalisieren. Man solle sie zur Rechenschaft ziehen und mit den jungen Leuten im Gespräch bleiben, um sie von ihren Aktionen abzubringen, „weil es der Sache schadet“, sagte Kretschmann.