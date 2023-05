Die Kritik der Grünen an den Vorwürfen gegen Robert Habeck und seinen Staatssekretär Patrick Graichen hört sich mitunter so wehleidig an, dass man meinen könnte, da spreche immer noch der grün-alternative Außenseiter, der von den Etablierten unterdrückt werde. Ausgerechnet ein Grünen-Politiker wie Jürgen Trittin, ein Meister der Kampagne, beklagt sich darüber, es handele sich um eine Kampagne. Die Grünen sollten wissen, dass eine Kampagne noch nichts darüber aussagt, ob ihr Zweck berechtigt ist oder nicht. Kampagnen, auch üble, haben sie immerhin dorthin gebracht, wo sie sind, an die Schalthebel der Macht.

Habeck und Graichen müssen sich nun den Maßstäben stellen, die ihre Partei gerne an ihre vermeintlich sündhafte Konkurrenz anlegt, die sie aber für sich selbst, weil ohne Fehl und Tadel, nur eingeschränkt gelten lassen möchte. In grün geführten Ministerien, ob in Rheinland-Pfalz oder in Berlin, gilt allzu oft das Prinzip: Grüner Zweck heiligt grüne Mittel.

Seinen Freund und Trauzeugen zum Geschäftsführer einer Bundesagentur zu machen, hätte sich kein Staatssekretär einer anderen Partei ohne Skandal und personelle Konsequenzen leisten können. Aber die Grünen? Habeck ließ die Entscheidung annullieren – Fall erledigt? Immerhin schloss er sich der Linie Trittins nicht an, der schon für Annalena Baerbock im Bundestagswahlkampf alles andere als ein guter Ratgeber war. Der Minister gibt den Fehler offen zu. Folgt nun ein Disziplinarverfahren?

Mehr zum Thema 1/

Vertrauen hat Habeck dadurch nicht zurückgewonnen. Unglaubwürdig ist, dass der Minister von der Personalie, um die es geht, so gar nichts gewusst haben soll. Unglaubwürdig ist auch, dass grüne Politik angesichts von Vetternwirtschaft viel mehr sein soll als die Leistung von Jasagern in Bürokratie und Wissenschaft. Jüngstes Ergebnis ist ein Gesetzeswerk, das schon absurde Nebenwirkungen zeitigt, bevor es überhaupt beschlossen ist. Die Ampel sieht darin eine Aufholjagd nach Jahren des „Altmaier-Knicks“. Noch so eine Kampagne der Grünen. Eine üble obendrein.