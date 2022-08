Saure Tage für Habeck : Die Ampel muss endlich das Regieren lernen

Man glaubt dem Wirtschaftsminister und Vizekanzler durchaus, wenn er sagt, dass ihm die Gasumlage sein Amt zuletzt „ganz schön versauert“ habe. Schon das Gewürge bei der Mehrwertsteuer hatte gezeigt, das dieses Konstrukt kein Meisterstück ist, sondern ein schnell zusammengenagelter Notbehelf, mit dem der Zusammenbruch von Gasversorgern und mit ihnen der Gasversorgung verhindert werden soll.

Das dürfte mit den durch die Umlage eingesammelten Mitteln zwar gelingen. Doch könnten sich aus diesem Topf offenbar auch Unternehmen bedienen, die das nicht zwingend nötig hätten. Das sieht außer die­sen Firmen niemand gern, denn schließlich treibt die Umlage den oh­nehin schon explodierten Gaspreis zusätzlich in die Höhe. Da kommt nicht nur in der Ampelkoalition die große Frage nach der (Verteilungs-) Gerechtigkeit auf.

Dann werden die sauren Tage süß erscheinen

Die wird im Winter noch viel schärfer gestellt werden, wenn sich die wirtschaftliche Lage infolge der Energieknappheit weiter verschlechtert. Dann dürften auch für das Re­gierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP Zeiten anbrechen, die nicht nur dem Wirtschaftsminister im Rück­blick die sauren Tage im August geradezu süß erscheinen lassen könnten.

Der Druck, Sanktionen ge­gen Russland zurückzunehmen, um im Gegenzug wieder billigeres Gas zu bekommen, wird weiter anschwellen. Und auch die weltanschaulichen Unterschiede zwischen den Koalitionsparteien, die sich etwa in der Diskussion über die Übergewinnsteuer und die Schuldenbremse zeigen, dürften dann noch deutlicher zutage treten als bisher.

Den Abschuss würde Putin für sich reklamieren

Könnte die Koalition an ihren Differenzen zerbrechen? Putin würde diesen Abschuss zweifellos für sich re­klamieren. So weit können und dürfen es die drei Parteien aber nicht kommen lassen. Das wäre ein Erd­beben, das nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa erschütterte – in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Ampel ist für vier Jahre zum Regieren verurteilt. Es ist höchste Zeit, dass sie es lernt.