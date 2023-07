Habeck am Freitag in Indien Bild: dpa

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erwartet von der Union nach der Aufregung über Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz Klarheit zum Umgang mit der AfD. „Deutschland braucht eine verlässliche konservative Partei“, sagte der Wirtschafts- und Klimaschutzminister am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Verlässlich heißt standfest und lösungsorientiert in Regierung und Opposition. Nach den Äußerungen von Friedrich Merz vom Wochenende mache ich mir große Sorgen um die stabilisierende Rolle der Union in unserer gemeinsamen Republik.“

Eine „orientierungslose und irrlichternde Partei“ leiste immer nur den Populisten Vorschub, warnte Habeck. „Ich hoffe daher sehr, dass nach diesen Äußerungen in der Union eine Reflexion stattfindet.“

Derweil stellten Politiker der Union haben klar, dass es für die CDU weiterhin keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz hatten daran auch in den eigenen Reihen Zweifel geweckt. Der designierte Generalsekretär Carsten Linnemann schrieb dazu auf Twitter: „Für die CDU ist klar: Keine Zusammenarbeit mit der AfD, egal auf welcher Ebene. Das sieht auch Friedrich Merz so, wenngleich er zu Recht auf die schwierige Umsetzung vor Ort hinweist.“

„Wege, wie man gemeinsam gestaltet“

Der hessische Landesvorsitzende Boris Rhein sagte wenige Stunden nach Merz' Auftritt im Morgenmagazin: „Für die CDU-Hessen steht die Brandmauer ganz klar.“ Die AfD sei „ein rechtsextremer Prüffall für den Verfassungsschutz, und die Jugendorganisation der Partei ist gesichert rechtsextrem. Das sind keine Partner für uns, mit denen arbeiten wir nicht zusammen“, sagte der hessische Ministerpräsident.

Wie weitere CDU-Politiker reagierte Rhein damit auf Äußerungen des Parteivorsitzenden Friedrich Merz, der im ARD-Sommerinterview zur eventuellen Zusammenarbeit befragt worden war und gesagt hatte, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen. Und wörtlich: „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“

CSU-Chef Söder geht auf Distanz zu Merz

CSU-Chef Markus Söder hat einer Kooperation mit der AfD auch auf kommunaler Ebene ebenfalls eine deutliche Absage erteilt und ist damit klar auf Distanz zu Merz gegangen. „Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab – egal auf welcher politischen Ebene“, schrieb der bayerische Ministerpräsident am Montag auf Twitter. „Denn die AfD ist demokratiefeindlich, rechtsextrem und spaltet unsere Gesellschaft. Das ist mit unseren Werten nicht vereinbar.“

Die AfD fordere den Austritt aus EU und NATO und schwäche damit den Wohlstand und gefährde unsere Sicherheit. „Wir grenzen uns klar ab und setzen dagegen auf gute Politik: Wir nehmen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst“, schrieb Söder und fügte hinzu: „Die CSU steht für ein starkes und sicheres Bayern, damit unser Land stabil bleibt.“

Alternative für Deutschland mit Substanz?

Die Äußerungen von Merz am Sonntag waren als Bruch der bisherigen Parteilinie verstanden oder missverstanden worden. Merz hatte die Debatte zum Verhältnis der Union zur AfD bereits vorige Woche belebt, als er gesagt hatte, die CDU werde mit ihren Vorschlägen „deutlich machen, dass wir wirklich eine Alternative für Deutschland mit Substanz sind“. Dieser Wortwahl waren bereits Präsidiumsmitglieder entgegengetreten.

Auf Twitter hatte Merz am Sonntag geschrieben: „Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen.“ Auch dies hatte Anlass zu der Spekulation gegeben, es könne, wie vereinzelt in der Realität der Fall ist, nach Merz‘ Auffassung Absprachen oder Kooperation mit der AfD geben.

Dem traten CDU-Politiker rasch entgegen, vorwiegend solche, die nicht als Anhänger von Merz bekannt sind. So schrieb Norbert Röttgen, die CDU habe „verbindlich ein einschränkungsloses Kooperationsverbot mit der AfD beschlossen“, die AfD lasse „bewusst extremistische Kräfte in der Partei zu und wünsche diese“. „Mit einer solchen Partei kann es auf keiner Ebene eine Zusammenarbeit geben.“ Und an Merz gerichtet schrieb Röttgen noch am Sonntagabend: „Jeder der das ändern will, muss dafür auf einem Bundesparteitag der CDU eine Mehrheit finden. Bis dahin haben sich alle an die Beschlusslage zu halten.“