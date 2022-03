Widerstandsfähigkeit : Eine Frage der Haltung, nicht des Geldes

Wirtschaftsminister Habeck verabschiedet sich in Doha. Bild: dpa

Alles hat seinen Preis. Nicht nur die Parteinahme in einem Konflikt, sondern auch das Abseitsstehen. Auch eine Politik des hohen moralischen Anspruchs ist nur so lange einfach und billig, wie sie nicht gelebt werden muss. Dass man nicht zugleich alles besser machen kann, sondern auch die eigene hohe Moral zurückschrauben muss, hat der Zivilisationsbruch des Kreml deutlich ge­macht. Der Angriffskrieg, der ganz Europa bedroht, zwingt dazu, sich auf das Wesentliche zu besinnen.

Wenn wir etwa nur noch das einführen wollten, was unter hiesigen Bedingungen produziert wurde, blieben Regale und Lager ziemlich leer. So müssen, was Wirtschaftsminister Habeck gerade nüchtern auszuhandeln versucht, kürzlich noch verteufelte Energieträger aus ebenso wenig lupenrein-demokratischen Staaten importiert werden.

Die freundliche Mahnung der Bundesregierung an die Scheichs, die Rechte der weitab von den noch warmen deutschen Stuben schuftenden Arbeiter zu wahren, ändert nichts: Die Regierung verabschiedet sich von ihren Ansprüchen, um ein noch höheres Ziel zu erreichen: Selbstbehauptung gegenüber einem skrupellosen Aggressor. Denn die Folge eines deutschen Weiter-so wäre existenzbedrohend.

Viele Bürger sind schon weiter als die Politik

Deshalb muss nicht nur die Wehrfähigkeit Deutschlands Chefsache sein; es geht um gesamtgesellschaftliche Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen. Angefangen beim Schutz der Zivilbevölkerung, also der zuverläs­sigen Kommunikation von Katastrophen und Angriffen, von der Versorgung mit Nahrung und Energie und Schutzräumen bis zu kampfbereiten, für ihren Auftrag gerüsteten Streitkräften.

Viele Bürger sind da schon weiter als die politische Führung, wie ihr Einsatz nicht nur in der Flüchtlingshilfe zeigt. Was die Pandemie deutlich gemacht hat und was auch im Klimaschutz gepredigt wird, gilt ebenfalls hier: Beschränkungen im Sinne aller sichern Freiheit. Die Ukraine hat je­de Hilfe bitter nötig. Das Land zeigt zugleich: Wirksamer Widerstand ist zuerst eine Frage der Haltung.