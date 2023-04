Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am 3. April 2023 in Jahidne mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat sich beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für das langsame Tempo der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine entschuldigt. Das geht aus einem Videomitschnitt eines vertraulichen Gesprächs zwischen Habeck, Selenskyj und mehreren Begleitern hervor.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Die Aufnahme dokumentiert, wie Selenskyj zuerst Bundeskanzler Olaf Scholz und dem deutschen Bundestag für Deutschlands Hilfe im Krieg gegen Russland dankt. Habeck erinnert daraufhin daran, dass er schon 2021 als einer der ersten führenden deutschen Politiker Waffen für die Ukraine gefordert habe. Mittlerweile liefere Deutschland, aber „es hat zu lang gedauert, und es war zu spät. Ich weiß das“. Nicht alle deutschen Politiker dächten so, aber er selbst sei deswegen „tief beschämt“.

Habeck: Mein Versprechen gilt immer noch

Habeck fügt dann noch an: „Ein Teil meines Jobs in den letzten Jahren hat darin bestanden, dazu beizutragen, dass die Ukraine Waffen bekommt – so schnell und so viele, wie wir konnten. Das Versprechen gilt immer noch.“

Das Video entstand am Montag während einer Ukraine-Reise Habecks in der Stadt Tschernihiw, wo er zusammen mit Selenskyj unter anderem verwundete ukrainische Soldaten in einem Krankenhaus besuchte. Es wurde am Montagabend von der ukrainischen Präsidialkanzlei veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung sagte Habeck, seine Worte seien „für den Präsidenten alleine gesprochen“ worden. Er habe nicht damit gerechnet, dass sie publik würden.

Habeck hatte seine Forderung nach Waffenhilfe für die Ukraine im Frühjahr 2021 erhoben, also ein knappes Jahr vor dem russischen Großangriff auf die Ukraine im Jahr darauf. Er hatte damit auf russische Großmanöver an der ukrainischen Grenze reagiert. Seine Stellungnahme entsprach dem Kurs einer Strömung bei den Grünen, für die Politiker und Politikerinnen wie Marieluise Beck, Viola von Cramon, Rebecca Harms, Ralf Fücks, Manuel Sarrazin und zum Teil auch der heutige Parteivorsitzende Omid Nouripour standen.

Als Habeck, damals Parteivorsitzender der Grünen, seine Waffen-Forderung mitten im Wahlkampf 2021 publik machte, erntete er allerdings offene Kritik von seiner damaligen Mitvorsitzenden, der designierten Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Baerbock ist mittlerweile Außenministerin und fordert selbst nachdrücklich militärische Unterstützung für die Ukraine.