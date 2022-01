Kritik von Umweltschützern : Habeck: „Gehöriger Rückstand“ bei Klimaschutzzielen für 2030

Energiewende : Habeck kündigt zwei Klimagesetzespakete an

Mit zwei großen Gesetzespaketen will Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) die Energiewende in Deutschland vorantreiben. Ein „Osterpaket" im Frühjahr solle die sofort wirksamen Maßnahmen bündeln, sagte Habcek in Berlin. Ein „Sommerpaket" zu den "weiteren prioritären Maßnahmen" solle in der zweiten Jahreshälfte das parlamentarische Verfahren durchlaufen.