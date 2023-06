Habeck am Samstag in Bad Vilbel Bild: AFP

Stürme der Begeisterung löst Tarek Al-Wazir bei den Grünen nicht aus. Der Spitzenkandidat der Partei für die hessische Landtagswahl im Oktober spricht beim kleinen Parteitag (Länderrat) in Bad Vilbel am Samstag über die Herausforderungen des Regierens.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



„Es kann Ausdruck von Verantwortung sein, dass man Kompromisse schließt, die die Dinge erstmal verlangsamen“, sagt Al-Wazir, der seit neuneinhalb Jahren in einer Koalition mit der CDU ist. Jede „Nicht-Entscheidung, jeder Nicht-Kompromiss“ könnten auch negative Folgen haben. „Regieren heißt auch, schwere Entscheidungen zu treffen.“

Der mäßige Beifall der Delegierten mag an Al-Wazirs Neigung zum Dozieren liegen, vielleicht aber auch daran, dass die Begeisterung der Grünen für Kompromisse in diesen Wochen nicht sehr groß ist. Beim Gebäudeenergiegesetz musste die Partei zuletzt Federn lassen, vor allem aber die Einigung auf ein europäisches Asylsystem, dem die Bundesinnenministerin zugestimmt hatte, sorgt für viel Ärger in der Partei.

Asylkompromiss berührt Kern grüner Identität

Als die Grünen am Samstagmorgen beim Parteitag ankamen, fand am Eingang der Stadthalle in Bad Vilbel eine Demonstration von Pro Asyl statt. Dort sprachen auch Vertreter der Grünen und ihrer Jugendorganisation. Als „menschenunwürdig“ wurde der Asylkompromiss dort immer wieder kritisiert.

Grüne Delegierte blieben stehen und hörten zu. Man merkte, wie sehr die Einigung auf Asylverfahren an den Außengrenzen, die auch Familien mit Kindern durchlaufen müssen, den Kern grüner Identität berührt. Später sagt der Parteivorsitzende Omid Nouripour: „Wir kennen diese Leute. Wir haben Seite an Seite gestanden.“ An Tarek Al-Wazir gerichtet ergänzt er: „Wir haben angefangen, mit ihnen Politik zu machen.“ Man wolle auch weiterhin mit ihnen kämpfen.

Mit einer Stunde Verspätung beginnt der Parteitag am Samstagmittag. Zunächst geht es um die Rolle der Grünen in der Bundesregierung. Es ist angesichts schwieriger Zeiten eine grüne Selbstvergewisserung. Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende im Bundestag, beklagt den großen öffentlichen Druck auf die Partei. Die Grünen seien nicht gegründet worden, um etwas zu tun, das leicht ist.

Dank für den zurückgetretenen Graichen

Nouripour ätzt später trotzig, wenn es leicht wäre, dann könnte es auch Markus Söder machen. Nouripour dankt Patrick Graichen, dem zurückgetretenen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium: Er habe zwar Fehler begangen und dafür Konsequenzen gezogen, aber ihm sei auch zu verdanken, dass man die Energiekrise bislang gut überstanden habe. Nouripour sagt, Politiker wie Merz – der zuletzt gesagt hatte, Klimaschutz brauche Zeit – hätten nichts gelernt. Es brauche Lernfähigkeit in der Politik. „Dafür stehen wir.“

Die Klimapolitikerin Lisa Badum beklagt die „Fake News“ der Union im Hinblick auf das Heizungsgesetz. Die politische Geschäftsführerin Emily Büning ärgert sich, dass Unionspolitiker wie Markus Söder und Friedrich Merz „Lügen über die Grünen“ verbreiteten.

Mehr zum Thema 1/

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck berichtet in seiner Rede von der Feierstunde am Freitag im Bundestag zum Volksaufstand in der DDR, der sich zum 70. Mal jährt. Als die AfD sich selbst mit den DDR-Oppositionellen verglich und in der Rolle der Bespitzelten wähnte, hätte sich alles in ihm verhärtet. Als er den Liedermacher Wolf Biermann auf der Tribüne des Bundestags gesehen habe, sei ihm eine Liedzeile eingefallen: „Lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit.“ Diese Zeile gelte in diesen Tagen allgemein, so Habeck.

„Es gibt Druck auf uns, von allen Seiten. Darauf darf nicht folgen, dass wir konfrontativer werden“, rief Habeck. „Lasst euch nicht verhärten. Wir dürfen uns nicht in die Nische treiben lassen.“ Im vergangenen Jahr sei man noch mit der Bewältigung von Krieg und Krise beschäftigt gewesen, jetzt wo diese „handhabbar“ geworden seien, rücke in den Vordergrund, dass man regiere und Änderungen herbeiführe. „Wir wissen es, wenn man regiert, kommt der Wind immer von vorn“.

Doch noch nie sei so viel für den Klimaschutz getan worden, wie in den vergangen 15 Monaten. Als nächstes kämen das Staatsbürgerschafts- und Zuwanderungsrecht als große Herausforderungen. „So viele Veränderungen lösen Fragen aus. Kritik und manchmal auch Protest“, sagt Habeck. „Veränderungen werden beklatscht auf Parteitagen, aber sie stoßen auch auf Protest“. Aufgabe sei es, Mehrheiten zu schaffen. „Habt keine Sehnsucht nach einer Minderheitenposition, habt keine Sehnsucht nach Opposition.“ Die Debatte über den Asylkompromiss läuft am Samstagnachmittag.