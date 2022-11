Sozialpolitik : Gut, dass ums Bürgergeld gestritten wird

Am Ende wird es einen Konsens geben. Wie der genau aussieht, ist offen, aber dass die Ampel ihre Pläne zur Einführung eines Bürgergeldes ganz beerdigt, weil die Union sie im Bundesrat und im Vermittlungsausschuss komplett blockiert, kann ausgeschlossen werden. Dafür sind die inhaltlichen Gräben nicht tief genug. Bei den vor allem zwischen CDU/CSU und Ampel umstrittenen Themen, also der Höhe von Schonvermögen, der Dauer der Karenzzeit, den Sanktionen, wird man sich irgendwo in der Mitte einigen. Wie das in funktionierenden Demokratien ist.

Dennoch ist der derzeitige Streit um das, was die SPD gerne als größte Sozialstaatsreform seit zwanzig Jahren bezeichnet, alles andere als überflüssig. Vielmehr wurde es höchste Zeit, dass so eine Auseinandersetzung wieder stattfindet. Vor allem aber, dass sie zwischen den Parteien der Mitte ausgetragen wird, zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite, CDU und CSU auf der anderen und einer FDP, die zwar Teil der Bundesregierung ist, aber in der Frage, wie viel der Staat einem Menschen ohne Arbeit an Hilfe geben muss und wie viel er ihm an Leistung und Verzicht abverlangen darf, traditionell nicht an der Seite von Rot-Grün steht.

Eine Frage des Menschenbildes

Der Konflikt durchzieht seit Jahrzehnten die politische Debatte der Bundesrepublik. Es geht um viel mehr als Arbeitsmarkt- oder Sozialpolitik, es geht ums Menschenbild, in Anlehnung an den berühmten Ausspruch Kennedys also darum, ob das Land mehr für den Bürger tun muss oder der Bürger für sein Land.

Vor vierzig Jahren leitete der Christdemokrat Helmut Kohl nach 13 Jahren sozialdemokratischer Kanzlerschaft seine „geistig-moralische Wende“ mit der Bemerkung ein, Leistung müsse sich wieder lohnen. Dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ein Sozialdemokrat, dieses Prinzip jetzt für sein Bürgergeldgesetz in Anspruch nahm, als dieses im Bundestag gegen den Willen der Union beschlossen wurde, zeigt, dass das Thema nichts von seiner Aktualität verloren hat, es aber umstritten bleibt, welches politische Lager das bessere Konzept hat, um die Interessen von Bürgern und Staat einigermaßen in die Balance zu bringen.

Dass letztlich die beiden Volksparteien CDU und SPD das Interesse haben, möglichst viele Menschen unter würdigen Bedingungen leben und arbeiten zu lassen, darf unterstellt werden. Dennoch ist das der Kern der Auseinandersetzung: Die eine Seite fürchtet, dass der Mensch sich durch eine zu großzügige Sozialpolitik von der Arbeit abhalten lässt, die andere Seite unterstellt ihm so viel Arbeitswillen, dass er nur im äußersten Notfall nach staatlicher Hilfe greift.

Debatte blieb lange unterdrückt

Der entscheidende Angriffspunkt der Union war denn auch, dass der Gesetzesplan der Ampel den Menschen den Anreiz nehme, arbeiten zu gehen, weil der Leistungskatalog des Bürgergeldes so attraktiv sei und die Verweigerung so wenig folgenreich. Dazu passte nicht ganz der Vorschlag des CDU-Oppositionsführers Friedrich Merz, doch erst mal nur die Regelsätze bei der Grundsicherung zu erhöhen und den Rest des geplanten Bürgergeldes auf später zu verschieben. Denn dann wären auch Maßnahmen, schneller zu einem Berufsabschluss zu kommen, zunächst hintangestellt worden. Aber als Merz das vorschlug, wird ihm klar gewesen sein, dass die Ampel sich auf eine derartige Reduzierung ihres wichtigsten sozial- und arbeitsmarktpolitischen Vorhabens nicht einlassen würde.

Schon bald nachdem Rot-Grün die Hartz-Reformen zu Beginn des Jahrhunderts eingeführt hatte, war das beherrschende Regierungsmodell die Große Koalition. Viele Streitigkeiten, auch die über die Sozial- und die Arbeitsmarktpolitik, wurden im Maschinenraum der Koalitionen von Union und SPD glatt gezogen, bevor sie das Licht der parlamentarischen Öffentlichkeit erblickten. Widerspruch kam nur noch von den Rändern. Das hat die so wichtige öffentliche Debatte über derart zentrale Themen unterdrückt. Die Kritik von der Linkspartei, später dann noch von der AfD, konnte als erwartbar und gegenstandslos abgetan werden.

Gut, dass das jetzt wieder anders ist. Dass es in einer solch großen gesellschaftspolitischen Frage zu einer breiten Einigung kommt, ist genauso wichtig wie ein vorhergehender Streit zwischen den Parteien der politischen Mitte. So dürften sich mehr Menschen hinter dem Ergebnis des Bürgergeldstreits, wenn er denn beendet ist, versammeln können.

Mehr als eine spannende Fußnote ist dabei, dass die FDP auf der Seite von Rot-Grün kämpfen muss. Dass in den Bürgergeldplänen der Ampel die Zuverdienstmöglichkeiten ausgedehnt werden, ist vor allem ihr Verdienst. Es könnte sich um eine neue Form der Großen Koalition handeln, die noch genügend Raum für Opposition in der Mitte lässt.